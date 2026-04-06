Bomben: Lundgren missar VM – ”Är i chocktillstånd”

Gustav Lundgren klev av uppvärmingen i premiären.

Nu bekräftar han att hälsenan är av.

Detta innebär att han troligtvis missar VM.

Gustav Lundgren klev av uppvärmingen i Gais allsvenska premiär mot Djurgården med befarad skada. Senare kom uppgifter från GP att Gais-stjärnan hade dragit hälsenan och nu bekräftar Gustav Lundgren mardrömmen själv.

– Hade varit kul att uppleva VM men går inte att göra mycket tyvärr, säger Lundgren i TV4:s sändning och fortsätter:

– Fanns mycket jag såg fram emot detta året, det är chocktillstånd vad som hänt.

Detta innebär att Gustav Lundgren missar VM och säsongen är troligtvis över. Något som Lundgren själv är i chock över.

– Verkar som hälsenan gått av, man är mest i chock. Det är mycket tankar och jag är mest chockad över man går miste om.

– Förstod ganska snabbt på läkaren att detta är allvarligt och det kommer ta tid att komma tillbaka ifrån, avslutar Lundgren.

