IFK Norrköping väntas få klara sig utan två nyckelspelare mot Gais.

Både Christoffer Nyman och David Moberg Karlsson väntas missa matchen.

– Det ser inte jättelovande ut till helgen för Moberg och ”Totte”, säger Martin Falk till NT.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping hoppas kunna ladda om efter förlusten mot Häcken senast. På lördag gästar ”Peking” topplaget Gais, men då kan det bli ett par rejäla avbräck för Norrköping.

Arnor Traustason är avstängd och missar matchen mot Gais. Dessutom finns det frågetecken kring både Christoffer Nyman, som nyligen blev Norrköpings meste allsvenska spelare någonsin, och David Moberg Karlsson. Enligt tränare Martin Falk riskerar duon att missa lördagens bortamatch.

– Det ser inte jättelovande ut till helgen för Moberg och ”Totte” och ”Trasten” är avstängd. Det är det vi förhåller oss till, att vi måste spela andra spelare än dem. Om det händer något de här dagarna … men vi förbereder oss utan dem, säger han till NT.

Hur länge duon blir borta är ännu oklart, men Falk öppnar samtidigt för att de möjligen kan vara tillbaka efter landslagsuppehållet.

IFK Norrköping ligger på elfteplats i allsvenskan 2025.