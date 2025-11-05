Nytt stämningshot mot Daniel Sundgren

Daniel Sundgrens tidigare klubb Volos har stämt svensken.

Nu hotas svensken att stämmas av en annan grekisk klubb.

Nämligen motståndarna i de misstänkta matcherna, Panserraikos.

Foto: Bildbyrån

Daniel Sundgren har hamnat i blåsväder i Grekland.

Svensken gick tidigare i veckan ut och vittnade om fixade matcher under sin tid i grekiska Volos. Detta har fått den grekiska klubben att stämma Sundgren.

”Vi vill informera om att Volos FC redan har lämnat in en stämningsansökan riktad mot honom så att personen i fråga kan ställas inför rätta i grekisk domstol och bevisa vad han hävdar genom att lägga fram konkreta bevis”, skrev klubben i ett uttalande i samband med detta.

Volos ex-tränare, Konstantinos Georgiadis, har dock tidigare idag menat på att det inte behöver bli någon stämningsansökan från klubben, ifall Sundgren ber om ursäkt för sina anklagelser.

Nu kommer nästa vända i det hela.

Panserraikos, som var motståndarna i de matcherna som sägs vara uppgjorda, hotar nu också med att stämma Sundgren.

”Panserraikos FC, som respekterar sin historia, allt som klubben står för och alltid agerar på ett institutionellt sätt, har väckt talan om förtal och avser att stämma den professionella fotbollsspelaren Daniel Sundgren, efter uttalanden på kaffesnack-nivå till en mediaorganisation i hans hemland”, skriver klubben.