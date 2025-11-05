Nanasi backar Rydström: ”Hade kunnat vända på det”

GÖTEBORG. Sebastian Nanasi är tillbaka på svensk mark inför mötet med BK Häcken i Conference League.

På presskonferensen inför matchen blev det dock en hel del fokus på hans gamla lag Malmö FF.

– Det har inte varit säsongen man ville ha. Bara att avsluta snyggt nu, säger han om sin gamla klubb.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Nanasi såldes för stora pengar av Malmö FF till Strasbourg förra sommaren, men tro inte att han glömt bort sin gamla klubb för det.

Imorgon ställs hans Strasbourg mot BK Häcken i Conference League och inför matchen blev det en hel del MFF-snack med Nanasi under presskonferensen.

– Jag har sett nästan varje match i år, många av mina vänner spelar fortfarande där. Det har inte varit säsongen man ville ha. Bara att avsluta snyggt nu, i allsvenskan får man sikta på att ta fjärdeplatsen, säger han under presskonferensen.

Precis som Nanasi är inne på har 2025 inte varit ett speciellt lyckat år för Malmö FF och i slutet av september valde man att gå skilda vägar med huvudtränaren Henrik Rydström.

– Med allt respekt för beslutet som klubben tog tror jag ändå att han hade kunnat vända på det om han hade fått mer tid på sig, säger Nanasi om Rydström.

– Jag tycker om Rydström och vi hade en bra relation. Det var tråkigt att se honom lämna, men klart att fotbollen är resultatbaserad. Önskar honom all lycka, fortsätter han.

För Nanasi och Strasbourg väntar som sagt möte med BK Häcken imorgon, den matchen drar igång vid 21:00. Malmö FF spelar också Europafotboll imorgon, detta då man tar emot Panathinaikos, den matchen drar igång vid 18:45.