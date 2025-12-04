Inte borta ur bilden för Bajen 

Hammarby har allt mer sett ut att gå för Sindre Tjelmeland och frågan är om tidigare aktuelle Kalle Karlsson har fallit ur bilden?

Svaret är att det har han inte – och Karlsson uppges ännu i högsta grad vara ett alternativ.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys process med ersättaren till Kim Hellberg fortsätter att pågå men med en allt mer komplicerad bild.

Det finns sedan en tid tillbaka uppgifter om att Lech Poznan gör allt för att grusa Bajens försök att ta Sindre Tjelmeland. Under gårdagen kunde FD däremot redogöra för att ännu ett möte med polackerna är bokat till i slutet av veckan.

Frågan är nu om mediafokuset mot den norske tränaren betyder att Kalle Karlsson är ute ur bilden? Enligt vad FD erfar så är Karlsson allt jämnt ett huvudalternativ och dialogen uppges som pågående. Totalt sett så uppges den förre VSK-tränaren ha träffat Bajen vid tre tillfällen.

– Jag vill inte kommentera det alls. Vad jag än säger kommer det få spinn, sa Karlsson till FotbollDirekt tidigare.

Karlsson har förutom VSK varit tränare i Vasalund och Karlbergs BK. Det står sedan tidigare klart att Västerås SK har anställt en ny huvudtränare – men att Karlsson ändå kan stanna.