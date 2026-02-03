ÖIS-tränaren: ”Vi är inte alls där jag vill att vi ska vara”

Örgryte IS laddar upp inför sin första allsvenska säsong sedan 2009.

Då menar huvudtränare Andreas Holmberg att man behöver att lägga i en extra växel.

– Vi är inte jättenöjda med våra två första prestationer, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter en mycket fin höst 2024 fortsatte Örgryte IS att utveckla sitt spel och sin poängkvot under huvudtränare Andreas Holmberg. Det renderade till sist i ett allsvenskt avancemang efter kvalseger mot IFK Norrköping och nu laddar man om inför spel i den högsta inhemska ligan.

Under försäsongen är det nästan en regel för de allsvenska klubbarna att åka på någon form av träningsläger. Det kommer dock inte ÖIS att göra, eller?

– Jo, det ska vi nog, säger Andreas Holmberg till FotbollDirekt.

När är det i sådana fall?

– I sådana fall är det om vi inte går vidare till semifinal i Svenska Cupen.

Hur tror du att spelarna tänker kring det? Semifinal i cupen eller ett besök på den spanska solkusten?

– Det är win-win som man säger. Men det är klart att vi gör allt för att gå vidare i cupen och vara med i den. Jag tror att alla helst av allt skulle vilja spela en semifinal och det är målsättningen. Men vi har inte fått till något läger innan utan det är de datumen vi kan i sådana fall. Därför åker vi då, om vi inte skulle gå vidare.

Örgryte IS befinner sig, precis som alla andra lag, i försäsongsträning. Den stora skillnaden i år är att man förbereder sig för spel i allsvenskan – för första gången sedan 2009. Trots det är träningarna på ÖIS-gården tämligen lika.

– Egentligen är det inte så stora skillnader, förutom att vi tränar lite mer, vilket jag tror är naturligt. Vi ökade också upp det från mitt första år till det andra och nu har vi ökat upp det ytterligare. Jag tror att vi hanterar träningen på ett bättre sätt och det är mer det. Hade vi varit kvar i superettan hade vi nog ökat på ännu mer ändå. Det är bara ett naturligt steg i dit vi vill komma.

– Sedan är det klart att vi har tagit fram saker i vår analys sedan förra året men också inför nästa år, vad som kommer att bli viktigt att vi blir bättre på.

Har ni stakat ut några sådana punkter som ni vet att ni behöver bli bättre på redan nu?

– Ja. Vi har tagit fram fem-sex punkter, men jag kommer inte att säga alla dem. Vi har några saker som vi känner att vi måste bli bättre på om vi ska ha i allsvenskan att göra.

Med en förhöjd träningsdos och ett antal förbättringspunkter förbereder sig ÖIS spelartrupp på spel i högstaserien. Det menar Holmberg inte har märkts av nämnvärt under de första träningsmatcherna.

– Om man tittar på våra träningar skulle jag svara ja. Om man tittar på våra två första träningsmatcher behöver jag säga nej. Vi är inte jättenöjda med våra två första prestationer här, de har haft ganska mycket i övrigt att önska. Jag tycker att det är en god känsla i gruppen och att det är en jäkligt bra miljö på ÖIS-gården. Man känner att det är många som ser fram emot det här året.

Foto: Bildbyrån

Efter fjolårets uppflyttning via kval har Göteborgsklubben tappat två av sina bästa spelare, i form av Amel Mujanic och Isak Dahlqvist. För att ersätta dem har Örgryte bland annat värvat Rasmus Alm, 30, som man har valt att skynda långsamt med.

– Han har inte spelat eller tränat på länge, så det är framförallt det. Vi kommer att vara ganska försiktiga med honom under försäsongen och ge honom ordentliga förutsättningar för att komma i bra form, både fysiskt och fotbollsmässigt. Sedan har han haft lite problem med en ljumske, som är mycket, mycket bättre nu. Vi har ett bra upplägg för honom och han har redan nu gjort flera fulla träningar.

Kring spelartruppen i stort. Känner du dig nöjd inför säsongen?

– Man kan vara nöjd med det man har även om man behöver fler. Jag är jättenöjd med det vi har och det känns jättespännande med de vi har fått in. Däremot kommer vi att behöva förstärka, och vi letar väl efter en eller två spelare till innan vi känner att vi är där vi ska vara.

Hyllar sportchefens arbete: ”Det är ingen slump att han är kvar”

Samma dag som FotbollDirekt samtalade med Holmberg presenterade ÖIS ett nyförvärv, i form av mittbacken Michael Parker från Championship-klubben West Bromwich Albion.

En spelare som har blivit trogen sällskapet från Örgryte är anfallaren Noah Christoffersson, som slutade på en andraplats i skytteligan med sina 18 mål. Det har Örgryte mycket att tacka sportchefen Pontus Farnerud för, menar huvudtränaren.

– Det är klart att det är viktigt, man såg lite vad han kan göra mot allsvenskt motstånd i kvalet. Han kommer att vara jättenyttig för oss men det är heller ingen slump att han är kvar. Pontus var tidigt ute och skrev kontrakt med honom och vi har ju “makten” att bestämma var han ska spela just nu, vilket vi är glada för. Han har gjort det så himla bra men Pontus jobb med att knyta upp honom tidigt var viktigt.

Det är fortfarande långt kvar innan allsvenskan drar igång. Men hur långt fram i processen är ni i förhållande till var ni vill vara i premiären?

– Ja… Det är en jättebra fråga, säger Holmberg och tänker.

– Vi är inte alls där jag vill att vi ska vara ännu, men vi har två månader på oss och jag är ändå nöjd med hur det har sett ut på träningarna, hur vi tävlar och var vi är på det fysiska planet. Jag är ändå optimistisk att vi kommer att vara där jag vill att vi ska vara när serien börjar.

Med en hägrande första allsvensk säsong är målsättningen tydlig för Andreas Holmbergs Örgryte IS. Det handlar inte om att knipa en specifik tabellplacering, utan…

– Vi har framförallt pratat om att vi ska vara med och utmana varje dag. Vi kommer inte att prata om tabellplaceringar på det viset utan vi tror att vi ska bygga vidare på det vi har gjort bra och utmana. Det är det viktigaste för oss, avslutar Andreas Holmberg.