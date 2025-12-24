Örgrytes julklapp: Alm presenterad på julafton

Rasmus Alm bröt med St Louis häromdagen.

Nu står det klart att yttern spelar i Örgryte framöver.

Det meddelar Göteborgsklubben på julafton.

Han lämnade Elfsborg efter 2022 års allsvenska för spel i MLS och St Louis.

Nu återvänder Rasmus Alm till allvenskan.

Yttern som häromdagen bröt med sin amerikanska klubb då kontraktet inte förlängdes är presenterad av Örgryte – och det på självaste julafton.

– Rasmus har en profil med egenskaper vi värderar högt i rollen som offensiv mittfältare och är en spelare som vi känner väl sedan tidigare. Det känns väldigt bra att vi kommit överens med Rasmus och han har precis som vi ett driv att utvecklas individuellt och vara en del av ÖIS utveckling, säger sportchef Pontus Farnerud.