Öppnar upp i tv-intervju med FotbollDirekt: ”Episkt, en dröm, vem fan trodde det?”

STOCKHOLM. Bosse Andersson och Djurgården går skilda vägar.

En epok går därmed i graven.

I en tv-intervju med FotbollDirekt berättar den karismatiske 58-åringen om avskedet, framtiden och sina allra bästa minnen med klubben i sitt hjärta.

– Jag är så jävla tacksam, säger Andersson.

Foto: Bildbyrån

Graham Potters trupputtagning inför VM-playoffet hamnade snabbt i skymundan i går när Djurgården kallade till presskonferens.

Bosse Anderssons tid som sportchef i Djurgården är över och efter att ordförande Erik Gozzi inlett presskonferensen var det en rörd Andersson som var nära till tårar inför ett stort medieuppbåd som tagit sig till ett gråmulet Kaknäs.

Sedan Andersson återvände som sportchef till Djurgården 2013, fem år efter att han avgick från jobbet som klubbdirektör, har han genomgående varit den stora stjärnan i Dif – spelarnamnen får ursäkta.

Nu blir det ett helt annat Djurgården utan ”Super-Bosse” vid rodret.

– Under de här 13 åren har jag lagt en väldigt stor del av mitt liv på Djurgården. Klart det är känslomässigt. Nu är sagan slut, men jag känner en jävla stolthet över vad jag gjort. Nu är dagen här när Djurgården fortsätter utan Bosse Andersson, säger huvudpersonen själv till FotbollDirekt.

Det har tisslats och tasslats om att Andersson och nya vd:n Hampus Frisén, som alldeles nyligen tog över efter Anderssons vapendragare Henrik Berggren, inte kommer överens. Därmed är det inte konstigt att fråga om den påstådda konflikten nu när Andersson kort efter Friséns ankomst tackar för sig.

– Vi är väldigt olika som människor, det är inget snack om det, säger Andersson till FD och fortsätter:

– Vi är från olika generationer, jag var själv 30 år gammal när jag kom in som ledare i Djurgården. Nu är jag 58 år. Jag är så tacksam för dessa år. Lägger man in mina 10-12 år som spelare… tja, då har jag hållit på med fotbollen sedan 1988. Det är få förunnat, men jag känner att det är en bra tajming att lämna nu. Styrelsen vill göra ett förändringsarbete och då känns det naturligt att det blir förändring även på sportchefsposten eftersom jag varit här i 13 år.

Foto: Bildbyrån

Rysningarna kring Källström och Isaksson: ”Det finaste man kan få”

Andersson har gjort många stora försäljningar såsom Lucas Bergvall till Tottenham och Premier League, Samuel Dahl till Roma och Serie A och Felix Beijmo till Werder Bremen och Bundesliga. Men han har också lyckats med prestigeförvärv såsom Kim Källström både en och två gånger.

– Jag var väldigt ung när Kim kom till oss. Det finaste var när han och Andreas Isaksson som båda haft fantastiska karriären gav oss förtroendet när de valde att komma tillbaka till Sverige och komma hem till Djurgården. Det är det finaste man kan få, att känna det förtroendet. Det finns så många spelare som berört mitt hjärta, som ligger nära mig. Jag får väl skriva en bok om det. Jag är så jävla tacksam över att ha fått vara med på så många spelares resor.

2017 spelade Kim Källström och Andreas Isaksson tillsammans i Djurgården igen – 14 år sedan förra gången. Foto: Bildbyrån

Om du listar topp 3 bästa matcher i Djurgården, hur låter det då?

– Norrköping borta när vi ligger under med 2-0 och ändå står där som guldvinnare, det var episkt, säger Andersson om senaste SM-guldet 2019 och berättar vidare:

– En annan match är när vi knäckte Europakoden nere på Cypern 2022, när vi åkte ner för att möta Apoel efter 3-0 hemma och vi därnere ligger under med 2-0 efter 19 minuter… ändå håller vi ihop det och går vidare, kommer in i gruppspelet vilket var en dröm för oss.

Nådde kulmen med Djurgården i London: ”Större än så blir det inte”

Andersson hade fram till avancemanget i cypriotiska huvudstaden Nicosia vunnit fyra SM-guld och fyra cupguld, men aldrig lyckats ta sig in i ett Europagruppspel.

Väl i Conference League-gruppspelet blev det gruppseger och vidare avancemang till sextondelsfinalen mot Lech Poznan där det blev respass.

2024 var det återigen dags för Conference League efter playoffseger mot slovenska Maribor med förre världsstjärnan Josip Iličić på mittfältet. På nytt blev det succé under gruppspelsfasen där grönvita bjässarna Panathinaikos och Legia Warszawa båda lades på rygg i Stockholm.

I åttondelsfinalen besegrades cypriotiska Pafos och därefter var det Rapid Wien som slogs ut. Djurgården var därmed i en historisk semifinal förra våren – och det mot Chelsea.

Premier League-jätten vann första mötet i Stockholm med 4-1 för att sedan följa upp returen på Stamford Bridge med en 1-0-viktoria. Men uttåget till trots är upplevelsen i London något Andersson aldrig glömmer.

– Vem fan trodde att vi skulle spela semifinal på Stamford Bridge? När bussen gled in där inför matchen, med inramningen där våra supportrar helt tog över… större än så blir det inte.

I Nicosia sensommaren 2022 knäckte Djurgården ”Europakoden”. Foto: Bildbyrån

Lite kontraster från Stamford Bridge kontra bemötandet ni fick på Cypern mot Apoel?

– Ja det var inte fair play, men vi lärde oss av det. En erfarenhet som vi dragit nytta av sedan dess. Flaskor kastades in, vi fick ingen AC inför, allt funkade inte direkt… Det var viktigt att stå pall och därmed stå som vinnare där i slutändan.

Du har gjort allt med Djurgården. Vad ska du göra du?

– Det är en bra fråga. I det korta perspektivet är det skönt att det är vår i luften, att isen börjar gå… jag är en skärgårdskille och ska njuta så mycket som möjligt. Men jag har också ett jäkla driv, en jäkla energi och får jag något som jag brinner för så gör jag det jävligt bra. Men just nu är det osäkert, avslutar Andersson.

