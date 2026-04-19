Orolig väntan för AIK-stjärnan: ”Kände att något var fel”

SOLNA. Han klev av skadad direkt efter AIK:s segermål i 26:e minuten.

Nu medger Dino Besirovic en nervös väntan.

– Jag kände att något var fel. Jag hoppas det inte är något allvarligt, säger bosniern i mixade zonen efter matchen mot Kalmar FF.

Han skrev på nytt kontrakt med AIK i vintras och har fått starta samtliga tre matcher i allsvenskans inledning under nya tränaren José Riveiro.

Men efter att Johan Hove skjutit in 1-0 hemma mot Kalmar FF i 26:e minuten var det färdigspelat för Dino Besirovic som i stället för att fira målet som visade sig bli matchens enda satte sig ner i gräset och signalerade för byte.

– Jag passade bollen till Celina och kände att något var fel, det kändes inte bra. Det gjorde väldigt ont, säger Besirovic som berättar att det var vadmuskeln som det högg till i.

– Jag hoppas det inte något allvarligt. I morgon vet jag mer.

Är du orolig?

– Så klart att jag är orolig. Jag vill ju spela.

32-årige Besirovic berättar att han fortfarande har ont när han kommer ut i den mixade zonen, men trots sin egen ovisshet över spel framöver kan han ändå glädjas över AIK:s 1-0-viktoria.

– Jag är glad att vi tog tre poäng, detta trots att det inte var vår dag. Vi var inte så bra i dag, men förra matchen förtjänade vi att vinna då vi spelade bra men då fick vi bara 2-2. Det viktiga är ju att vinna, avslutar han.