Allsvenskan 2025 är över.

FotbollDirekts profiler ser tillbaka på säsongen – och svarar på högaktuella frågor.

✔️ Därför vinner Hammarby 2026: ”Ser mest färdiga ut”.

✔️ Är Mjällby 2025 den största skrällen någonsin?

✔️ Årets höjdpunkt: ”Går knappast att skriva ett bättre avslut”.

I går, söndag, spelades de sista matcherna av årets allsvenska säsong. Sedan tidigare stod det som bekant klart att Mjällby AIF är svenska mästare 2025, men succélaget från Listerlandet fick äntligen lyfta Lennart Johanssons pokal med hela 75 (!) inspelade poäng och ett fullständigt krossat poängrekord (det tidigare rekordet var på 67).

I toppen säkrade IFK Göteborg fjärdeplatsen efter att AIK inte lyckats kapitalisera på sitt försprång och chockförlorade hemma mot Halmstads BK.

Degerfors gjorde sitt mot BP och säkrade det allsvenska kontraktet i säsongens sista match, medan Östers sejour i finrummet blev ettårig. Senare i november får IFK Norrköping kvala för sin överlevnad mot superettantrean Örgryte.

FotbollDirekts profiler Casper Nordqvist, Rasmus Hjortling Olofsson och Tor Sundberg blickar tillbaka på en lång och händelserik säsong och svarar på de absolut mest brinnande frågorna.