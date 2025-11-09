Allsvenskan 2025 är slut.

Nu kan det bli spelarflykt från serien.

Här är 30 spelare som kan lämna i vinter.

Efter en lång och spännande säsong går allsvenskan på uppehåll efter helgens avslutande matcher. Nu väntar ett vinterfönster där flera storstjärnor kan lämna sinna klubbar.

FotbollDirekt går igenom 30 spelare som kan komma att lämna allsvenskan innan serien sparkas i gång igen våren 2026.

Mjällby

Abdullah Iqbal

Enligt FotbollDirekts uppgifter vill flera utländska klubbar köpa loss Abdullah Iqbal i vinterns fönster. Vilka klubbar det handlar om har inte framkommit.

Herman Johansson

Succéspelaren blev kvar i somras, trots intresse från utlandet. Kontraktet går ut efter 2026 och trots att Mjällby försöker förlänga blir det nog svårt att hålla kvar i Herman Johansson.

Elliot Stroud

Franska Lille la ett rekordbud på omkring 40 miljoner kronor i somras enligt Sportbladet. Enligt FotbollDirekts uppgifter har flera engelska klubbar tagit upp jakten på Elliot Stroud.

Abdoulie Manneh

Enligt Expressen kommer Mjällby sälja Abdoulie Manneh till engelska Coventry i The Championship, efter den kraschade övergången till Olympiakos i somras. Övergången väntas bli en rekordaffär för Maif.

Hammarby

Hampus Skoglund

Det blev ingen övergång i vintras, men med ett nytt, långt kontrakt kommer Hammarby kunna dra in stora pengar på Hampus Skoglund i januari.

Victor Eriksson

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Hammarby nobbat ett bud på Victor Eriksson från en italiensk Serie A-klubb. Den okända klubben sägs hålla i sitt intresse till i vinter.

Adrian Lahdo

Superhösten i Hammarby har garanterat fått utländska klubbar att blicka mot Adrian Lahdo. 17-åringen kan bli svår att behålla i vinter.

Montader Madjed

Enligt Fotbollskanalen la franska Stade de Reims ett bud på omkring 50 miljoner kronor för Montader Madjed redan i somras. Prislappen lär inte ha sjunkit efter succéhösten.

Gais

Ibrahim Diabate

Gais sägs vara överens med Al-Ahly i Egypten om en övergång för Diabate, enligt afrikansk media. Prislappen sägs landa på omkring 11,4 miljoner kronor), med potential att stiga till omkring 14,2 miljoner kronor.

Amin Bodri

Genombrottsspelaren Amin Boudri har gjort stor succé och har nyligen bytt agent. Det är inte omöjligt att matchen mot Malmö FF var hans sista i Gais-tröjan.

AIK

Filip Benkovic

AIK nobbade bud på mittbacken Filip Benkovic redan i somras. Då sades det vara La Liga-klubben Real Oviedo som var beredd att lägga omkring 17 miljoner kronor, enligt Expressen.

Kevin Filling

Supertalangen Kevin Filling har ryktats vara på väg till Manchester United, Aston Villa och RB Leipzig. Enligt FotbollDirekts uppgifter kräver AIK omkring 56 miljoner kronor.

IFK Göteborg

Elis Bishesari

Enligt FotbollDirekts uppgifter har IFK Göteborg-målvakten Elis Bishesari följts på plats i Sverige av tre till fem utländska klubbar. Det handlar om klubbar från Premier League och The Championship i England, samt Bundesliga i Tyskland.

Noah Tolf

Ytterbacken har fått ett riktigt genombrott i år och tidigare har klubbar i The Championship och Bundesliga ryktats vara intresserade av Noah Tolf. FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera att det även finns intresse från Serie A.

Djurgården

August Priske

Supersuccé och målkalas har lett till att utländska klubbar sliter i August Priske. Enligt Dif-sportchefen Bosse Andersson kommer han att bli Djurgårdens dyraste försäljning någonsin.

Tokmac Nguen

Sitter på ett utgående kontrakt och allt tyder på att Tokmac Nguen inte blir kvar i Djurgården till nästa säsong.

Matias Siltanen

Den 18-åriga talangen Matias Siltanen jagas av utländska klubbar. Enligt FotbollDirekts uppgifter är en av klubbarna franska Strasbourg, där svenske Sebastian Nanasi spelar.

Malmö FF

Otto Rosengren

Rosengren är en av tre (Ali och Bolin) som har ryktats bort från Malmö FF under en längre tid. Det ska mycket till för att mittfältaren ska bli kvar och göra ännu ett år i himmelsblått.

Taha Ali

Har väntats lämna MFF i två raka transferfönster, men i vinter lär det till sist bli en exit för Taha Ali. Enligt Sportbladet finns det fortfarande utländskt intresse.

Hugo Bolin

Den sista i trion som har rapporterats vara på väg bort från Malmö FF under en längre tid. Fick sitt stora genombrott i fjol men Hugo Bolin blev kvar i Malmö FF, och i år har poängproduktionen varit svagare. Sportbladet rapporterar att det finns utländskt intresse kvar.

Elfsborg

Besfort Zeneli

Utlandsflytten blev aldrig av i somras, men i vinterns transferfönster kommer Elfsborg få svårt att hålla kvar i Besfort Zeneli.

Sirius

Leo Walta

Sirius Leo Walta har varit en av säsongens bästa spelare, och har har tidigare uttryckt att han vill lämna i vinter. Kan bli en rekordförsäljning för Sirius.

Häcken

Silas Andersen

Den danske mittfältaren/mittbacken har gjort storsuccé i år, och tidigare i veckan rapporterade dansk media att självaste Arsenal följer Silas Andersen. Enligt FotbollDirekts uppgifter värderas dansken till omkring 100 miljoner kronor av Häcken.

Halmstad

Bleon Kurtulus

Har fått ett ordentligt genombrott och har, enligt honom själv, ett kontrakt som går ut redan sommaren 2026. FotbollDirekt har tidigare rapporterat om intresse från Lazio, Como och Genoa i Serie A, Premier League-klubben Brentford och belgiska Anderlecht.

Villiam Granath

HBK:s nyckelspelare Villiam Granath har ett utgående kontrakt och enligt Sportbladet har polska Korona Kielce erbjudit honom ett kontrakt. Yttern har även bekräftat att det finns ett kontraktsförslag.

Brommapojkarna

Victor Lind

Victor Lind har gjort ett fint år med Brommapojkarna, trots en hel del skadeproblematik på slutet. Större klubbar har garanterat fått upp ögonen för den 22-åriga dansken.

Norrköping

Moutaz Neffati

Turkiska Eyüpspor har tidigare försökt värva Moutaz Neffati från IFK Norrköping, enligt uppgifter till FotbollDirekt. Yttern blev kvar men kan mycket väl lämna ”Peking” i vinter.

Axel Brönner

Den 17-åriga supertalangen Axel Brönner har fått en hel del speltid i år, och återfanns nyligen på The Guardians lista över världens största talanger. Norrköping kommer att kunna dra in en hel del pengar i vinter vid en affär.

Degerfors

Dijan Vukojevic

Både Djurgården och IFK Göteborg följer Degerfors målspruta Dijan Vukojevic, enligt FotbollDirekts uppgifter. Kontraktet går ut i vinter, men det finns en option om en förlängning på ytterligare ett år.

Öster

Robin Wallinder

Succémålvakten Robin Wallinder är klar för Mjällby, enligt Sportbladet. Där kommer han ersätta Noel Törnqvist som har lämnat för Como i italienska Serie A.