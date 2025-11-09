Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

BILDEXTRA: Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby AIF är sedan tidigare allsvenska mästare 2025.
Efter den sista matchen mot BK Häcken fick Blekingeklubben lyfte Lennart Johanssons pokal för första gången någonsin.
Se bilderna här.

Efter Mjällby AIF:s seger mot IFK Göteborg stod det klart att de vinner SM-guld 2025. Sedan dess har de slagit allsvenskt poängrekord och efter den ligamatchen mot BK Häcken fick de lyfta Lennart Johanssons pokal hemma på Strandvallen.

Se bilderna från firandet nedan.

Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt