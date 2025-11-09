BILDEXTRA: Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal

Mjällby AIF är sedan tidigare allsvenska mästare 2025.

Efter den sista matchen mot BK Häcken fick Blekingeklubben lyfte Lennart Johanssons pokal för första gången någonsin.

Se bilderna här.

Efter Mjällby AIF:s seger mot IFK Göteborg stod det klart att de vinner SM-guld 2025. Sedan dess har de slagit allsvenskt poängrekord och efter den ligamatchen mot BK Häcken fick de lyfta Lennart Johanssons pokal hemma på Strandvallen.

Se bilderna från firandet nedan.

Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

