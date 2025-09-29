STOCKHOLM. BP tyckte att Ezekiel Alladoh skulle fått straff.

Det tycker inte Mjällbys Tom Pettersson.

– Det var inte en gång som han gnällde på domaren, säger han efter matchen.

Det var efter runt en halvtimmes spel i gårdagens match mellan Brommapojkarna och Mjällby som hemmalaget BP skickade in en boll in i straffområdet. Inspelet nådde nätt och jämnt fram till succéanfallaren Ezekiel Alladoh, men BP-strikern stoppades av Maif-backen Tom Pettersson med en rejäl tröjdragning.

Stockholmslaget ropade på straff, men domaren Erik Mattsson valde i stället att fria.

– Det är solklar straff, sa Adelisa Grabus i HBO Max-sändningen.

Efter Mjällbys 1–0-seger var Alladoh tydlig med att han tyckte att BP borde ha fått med sig en straff. Det tycker inte Tom Pettersson.

– Det var inte bara en gång som han gnällde på domaren, så det är väl klart att han ville det (ha straff, reds. anm). Men nej, jag var inte orolig, säger han och fortsätter:

– Han är stor och stark, och gillar att hålla i en och köra tjuvknep. Det har jag inga problem med. Det är liksom ge och ta. Men någon straff, nej.

Det var en tröjdragning ändå.

– Ja, absolut. Det är det ofta i matcher, både fram och tillbaka. Det är att ge och ta. Det är klart att han står och gnäller efter det. Han kanske borde ha gjort det bättre, men nu gjorde han inte det och jag var inte orolig. Det var inget att snacka om.

Tyckte du att han var lite väl gnällig?

– Han får gärna gnälla. Då har väl jag vunnit lite, även om han hade mest närkamper med Axel (Norén, reds. anm). Det är inte första gången en toppforward i ett motståndarlag gnäller på oss under match och efter match. Då vet man att man har gjort mycket bra. Det är det man vill.

Mjällby toppar allsvenskan med elva poäng ned till Hammarby på andraplatsen. Om Maif vinner mot Elfsborg på lördag, samtidigt som Hammarby förlorar mot IFK Göteborg på söndag, är det klart att Mjällby vinner allsvenskan.