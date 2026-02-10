Piotr Johansson öppnar upp: ”Hade varit irriterad i deras situation”

STOCKHOLM. Tre av allsvenskans bästa högerbackar i fjol spelade alla i Djurgården.

Nu har lyxproblemet, eller bara problemet, löst sig av sig självt med Theo Bergvall såld och Adam Ståhl över på vänstersidan.

– Hade jag varit i deras situation i fjol hade jag varit irriterad, att göra det bra och ändå bänkas och sedan dessutom veta att en helfrisk Piotr skulle komma tillbaka i januari, säger Piotr Johansson till FotbollDirekt och ler.

Innan Piotr Johansson skadade korsbandet mot Hammarby i juni 2024 var han kanske hela allsvenskans bästa högerback och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson skrek på att få in Johansson i landslaget ihop med Samuel Dahl.

Medan den sistnämnde blev uttagen av Jon Dahl Tomasson ratades Johansson – och sedan dess har deras karriärer haft olika öden.

Dahl såldes för stora pengar till Roma och är i dag högt skattad av José Mourinho i Benfica. Johansson har å sin sida fått ett och ett halvt år av sin karriär spolierad av korsbandsskadan.

Tanken var att han i somras skulle vara tillbaka på allvar – och även om comebacken skedde hemma på 3Arena inför öronbedövande jubel i juli månad blev det sedan bara ytterligare tre korta inhopp.

I stället är det nu, 2026, som den riktiga Piotr Johansson är tillbaka på allvar.

– Kroppen har känts bra sedan återstarten. Jag har tränat på och fått många minuter i träningsmatcherna. Det är jävligt bra för mig, huvudet, knät och kroppen. Jag ser fram emot den närmsta tiden och säsongen som kommer, säger Johansson till FotbollDirekt.

När Keita Kosugi nyligen såldes till Eintracht Frankfurt berättade Jani Honkavaara att Theo Bergvall skulle flytta över till vänster. Därmed blev lyxproblemet till höger ett namn mindre med ”bara” Adam Ståhl och Piotr Johansson.

Men så kort senare såldes också Theo Bergvall till utlandet och schweiziska Lausanne – och då har Honkavaara valt att flytta över Ståhl till vänster. Med andra ord verkar den finska tränaren se Johansson som sitt förstaval till höger – eller? Piotr Johansson skrattar till.

– Det är inget jag vet eller pratat om. Jag fokuserar bara på att spela och jag tycker själv jag gjort det bra, men vi får se hur det blir nu i cupen och när vi närmar oss allsvenskan.

Ger inte upp landslaget: ”Då blir jag kanske aktuell”

Ståhl berättade i dagarna själv för FD att han föredrar att spela till vänster, något som gått Johansson obemärkt förbi.

– Det har jag inte hört, säger skåningen som kom till Dif 2022 och skrattar igen.

– Ståhl har det gjort det bra och vi har en fin och rimlig konkurrens. Såsom det var förra året tror jag inte var hållbart för någon (med tre högerbackar av hög rang). Nu vet man ändå att man kommer få spela, att det kommer komma avstängningar, skador och formdippar så då gäller det bara att ta chansen när man får den. För egen del vill jag komma tillbaka till 2024-formen, såsom jag spelade innan skadan. Jag tycker det är kul att spela fotboll och jag är på en bra plats i livet där många pusselbitar stämmer.

Syftar du på privatlivet då?

– Ja dels det. Vi fick barn i somras, vi har nyss flyttat, till sommaren har vi varit förlovade i två år men det har hänt så mycket på sistone att vi skjutit på giftermålet, men 2027-2028 är det väl inte helt omöjligt att det blir av.

2024 innan skadan ville många, bland annat din sportchef Bosse Andersson, se dig i landslaget. Är den drömmen över nu eller tror du att du kan slå dig in i Blågult?

– Fotbollen är en färskvara och många spelare har visat att ålder bara är en siffra. Är man tillräckligt bra kommer man med, oavsett om man är 17 eller 35. Men landslaget är väl inget jag tänker på nu utan det handlar bara om att prestera på så hög nivå som möjligt. Kommer jag tillbaka till 2024-formen eller till och med blir ännu bättre, ja då kanske jag blir aktuell för landslaget igen.

Du sa att det inte kändes hållbart med tre så pass bra högerbackar som fallet var i fjol. Tyckte du, Ståhl och Bergvall att konkurrensen var jobbig?

– Alltså för min del… jag kände mig inte riktigt som en del i den konkurrensen eftersom jag hade varit borta så länge men jag kan tänka mig att det var det för Adam och Theo. Hade jag varit i deras situation i fjol hade jag varit irriterad, att göra det bra och ändå bänkas och sedan dessutom veta att en helfrisk Piotr skulle komma tillbaka i januari, avslutar 30-åringen med ett leende.