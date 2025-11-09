Priskes dom i skytteligaracet: ”Jag kommer vinna”

En omgång återstår. Tre spelare står på 17 gjorda mål.

Nu skickar August Priske en passning till konkurrenterna Ibrahim Diabate och Nahir Besara.

– Jag kommer vinna, säger Djurgårdens succéman till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han spelade knappt i våras, men efter sommaruppehållet har August Priske varit rena målmaskinen i Djurgården.

Dansken har kommit ikapp de notoriska målskyttarna Ibrahim Diabate och Nahir Besara i Gais respektive Hammarby – och inför sista omgången ligger de tre spelarna alla på 17 mål vardera.

– Jag var ju bänk och ytter i våras, men det är fint att jag kommit ikapp. Vi får se om jag kan avsluta fint nu i sista matchen också, säger Priske och fortsätter:

– Diabate och Besara är två bra spelare, de har gjort det bra och det blir spännande att se vad de kommer göra nu i sista omgången.

Kommer du i matchen mot Öster springa ut till bänken då och då och fråga om de andra gjort mål?

– Haha! Nej, det har jag inte tänkt göra… men kanske att jag ska det nu när du säger det, säger Priske med ett stort leende.

Vem tror du vinner skytteligan?

– Jag! Jag kommer vinna, det tror jag. Jag spelar i ett bra lag och det handlar om att tro på sig själv. Men jag tror att de andra två också tror att de kommer vinna, de svarar nog samma om sig själva på den frågan.

Vad hade en skytteligaseger betytt för dig?

– Nu när vi inte vunnit någon titel med laget i år så är det här nummer 2, klart det hade varit nice på ett personligt plan.

Blir dyrast någonsin enligt Bosse Andersson: ”Men mina agenter är fortfarande blockade av honom”

Sportchef Bosse Andersson berättade nyligen att Priske kommer bli Djurgårdens dyraste försäljning någonsin och att dansken därmed bräcker Lucas Bergvalls transfer till Tottenham i fjol. Priske vet inte om matchen borta mot Öster blir den sista i den blårandiga tröjan.

– Fan, det är en bra fråga. Jag vet inte faktiskt, jag har ingen aning.

Har Bosse Andersson fortfarande blockat dina agenter?

– Haha ja, de är fortfarande blockade av honom. Jag har inte hört något heller från mina agenter, jag vill vänta tills säsongen är över.