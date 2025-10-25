Svaret efter agentblocken: ”Kan snacka i december”

STOCKHOLM. August Priske är glödhet – men danskens agenter är blockade av Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

Men skytteligaledaren känner ingen stress.

– Jag och mina agenter kan snacka hela december, säger 21-åringen.

Foto: Bildbyrån

Efter två mål i 6-2-segern mot IFK Värnamo under lördagen gick August Priske om Nahir Besara i skytteligaracet.

Därmed toppar Djurgårdens glödheta anfallare skytteligan med sina 17 fullträffar, detta alltså en spelare som knappt gjorde en enda fullträff under vårsäsongen.

Sportchef Bosse Andersson slog efter pulvriseringen av Värnamo fast att Priske kommer bli Djurgårdens dyraste spelarförsäljning någonsin – och att han därmed kommer slå Lucas Bergvalls nuvarande rekord.

”Det är jag helt övertygad om, han kommer slå Lucas Bergvalls rekord. Annars spelar han i Djurgården 2026”, sa Andersson till FotbollDirekt.

Priske själv skrattar mest åt hysterin.

– Det är fett, men vi får se. Det här är mer Bosses jobb än mitt, jag ska bara spela fotboll.

Men vad säger du om att du kommer slå Bergvalls rekord, han som gör det så bra i Tottenham?

– Ja han är väl helt okej, säger Priske och skrattar innan dansken som kom till klubben förra sommaren kort efter Bergvalls exit lägger till:

– Vi får se vad som händer.

Svarar efter Bosses agentblock: ”Han ville inte höra mer”

Andersson berättade också efter matchen mot Värnamo att Priskes agenter är blockade av sportchefen sedan uteblivna flytten till Red Bull Salzburg i slutet av augusti.

När FD tar upp det hela med Priske själv skrattar han på nytt.

– Ja de är fortfarande blockade, de har varit det av honom sedan slutet av sommarfönstret. Då blev de blockade av Bosse, han ville inte höra mer från dem, säger Priske och fortsätter:

– Nu får jag agera agent i stället… han är rolig Bosse.

Priske har heller ingen kontakt med sina agenter för närvarande.

– Nej det var för ett par veckor sedan senast. Jag vill fokusera på resten av säsongen här, sedan kan jag och mina agenter snacka hela december.