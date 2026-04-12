Rockaden i Djurgården: ”Klart det blir annorlunda”

STOCKHOLM. Jani Honkavaara slängde in såväl Mikael Marqués som Leon Hien från start.

Den sistnämnde menar efter 3-2-segern mot KFF att de båda insläppta målen var billiga.

Den ena är ny för i år, den andra ses som ny.

Leon Hien värvades i vintras in från Degerfors och efter Mikael Marqués mardrömsår i fjol då han som ny i Dif inte gjorde en enda minut i tävlingssammanhang på grund av sin efterhängsna skada han ådrag sig sommaren 2024 i VSK får han också ses som ett nyförvärv inför årets allsvenska.

Mot Kalmar FF i hemmapremiären slängdes mittback Marqués in som högerback medan Hien kastades in från start i mittförsvaret. Senast mot Gais var såväl Marqués som Hien bänkade där den sistnämnde fick komma in i slutminuterna medan Marqués blev kvar på bänken hela matchen.

Marqués fick nu på matchdagens morgon mot KFF beskedet att han skulle starta som högerback, detta då ordinarie Piotr Johansson insjuknat och tvingades strykas från matchtruppen.

Hien å sin sido petade Jacob Une – och inför närmare 27 000 åskådare fick Hien debutera från start i allsvenskan för sin nya klubb, där det också blev seger med 3-2 efter ett sent avgörande från Kristian Lien.

– Han gjorde två mål och var direkt avgörande. Det var skönt att vi hade honom på planen i dag, säger Hien till FD innan han fortsätter desto mer kritiskt.

– Skön känsla att vinna men det var kanske inte bästa matchen. Jag tycker att vi i perioder var helt brutala för att sedan i perioder vara riktigt usla. Så nej, det var inte bästa matchen men tre poäng är alltid nice, speciellt på hemmaplan inför alla fans.

”Vi var inte tillräckligt aggressiva”

Djurgården gick upp i en tvåmålsledning redan efter sju minuter, men tappade sedan helt momentum och när den första halvleken var över hade KFF kommit tillbaka två gånger om.

– Två billiga mål. Efter det första målet gick vi ner oss, vi var inte tillräckligt aggressiva, säger Hien som mer gillade Djurgårdens spel i andra halvlek.

– Då växte vi in i det igen och dominerade, även om vi inte kom till tillräckligt många chanser.

Tror du rockaden i backlinjen gjorde att det emellanåt kändes mer virrigt? Med tanke på att du själv beskriver de insläppta målen som billiga?

– Klart det blir annorlunda när man byter halva backlinjen, men jag tror inte de billiga målen har att göra med att vi inte spelat tillsammans. Det var mest dåligt försvarsspel egentligen.