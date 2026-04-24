Siffrorna visar – allsvenska publiken fortsätter öka

Efter fyra omgångar i fjol hade 381 771 människor sett allsvensk fotboll på plats.

I år har siffran stigit till med nära 20 000 personer – till 401 419.

Det visar siffror från från Svensk Elitfotbolls Mediaservice.

Den allsvenska publiksuccén har inte bara blivit en stor sak i Sverige utan även spridit sig utanför landets gränser.

Under fjolåret slog Svensk Elitfotboll återigen sitt publikrekord då hela 3 291 868 människor såg antingen allsvenskan eller superettan – vilket var en ökning på nära 100 000 personer jämfört med det föregående året.

Nu fortsätter, åtminstone allsvenskan, att gå åt samma håll när det kommer till publiktillströmningen.

Enligt siffror från Svensk Elitfotbolls Mediaservice har totalt 401 419 människor tagit sig till de allsvenska arenorna under de inledande fyra omgångarna. Det innebär i sin tur en ökning på nära 20 000 personer då fjolårets siffra vid samma tidpunkt var 381 771.

Ser man till publiksnittet i dag ligger det på 12 544 personer – jämfört med förra årets siffra på 11 930.

En annan intressant parameter är att de fyra första omgångarna har bjudit på 94 mål och ett snitt på 2.94. Det är en ökning på 13 mål jämfört med fjolårets 81 mål och snitt på 2.53.