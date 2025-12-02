Prenumerera

Simon Therns nya uppdrag – blir allsvensk expert

Nilo Ek
Webbredaktör
Nästa säsong kommer TV4 att äga rättigheterna till allsvenskan.
Då blir Simon Thern ny expertkommentator.
– Otroligt inspirerande och spännande, säger han i ett pressmeddelande.

Simon Thern åkte tillsammans med IFK Värnamo ur allsvenskan säsongen 2025. Nu står det klart att 33-åringen stannar i den högsta serien – fast inte som spelare.

I samband med att TV4 tar över rättigheterna till allsvenskan kommer Simon Thern att bli expertkommentator.

– Det är och har varit ett privilegium att ha fått verka i Allsvenskan som spelare. Det har varit en stor del av mitt liv och att jag nu får chansen att fortsatt jobba med den fast i annat slag är otroligt inspirerande och spännande. Allsvenskan är världens finaste serie, säger Simon Thern i ett pressmeddelande från TV4.

Simon Thern har tidigare i en intervju med FotbollDirekt, förklarat att han inte vill lägga skorna på hyllan än – då hans största dröm är att spela med vännen Victor Claesson igen.

– Det är drömscenariot; att jag får göra min sista match tillsammans med honom (Viktor Claesson) som jag gjorde min första match med. Det hade varit toppen, sa han.

Simon Thern har vunnit SM-guld med både Malmö FF och Helsingborgs IF.

