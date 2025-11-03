Avslöjar detaljen: ”Jättekonstigt”

VÄRNAMO. Simon Thern, 33, har öppet talat om sin psykiska ohälsa.

Det har lett till att IFK Värnamo-kaptenen har fått en klausul i sin försäkring.

– Om jag skulle få detta igen och vara långvarigt sjuk får jag ingen lönegaranti efter x antal månader, säger han.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

✔️ Läs också: FotbollDirekt möter Simon Thern!

Det var under hösten 2019 som Simon Thern, då 27 år, plötsligt saknades från IFK Norrköpings matchtrupper. Mittfältaren valde att öppet berätta om att han hade mått väldigt dåligt under en period och var tvungen att sjukskrivas med utmattningssymptom och panikångest, och i vissa stunder trodde han att han var på väg att dö.

– I mitt huvud tänkte jag att jag hade en månad kvar, sa han i podcasten ”Lundh” i februari 2020.

Sedan dess har Thern hunnit fylla 33 år och har kämpat sig tillbaka från den tunga tiden under 2019, och nyligen nådde mittfältaren upp till milstolpen 300 allsvenska matcher.

– Det man ofta läser, eller det som jag i alla fall har fått till mig under perioder, det är ju efter, när någon har varit igenom det (psykisk ohälsa, reds. anm.). Det är många som pratar om det efter karriären. Jag pratade om det när jag var i det, säger Simon Thern till FotbollDirekt.

Simon Thern. Foto: FotbollDirekt

”Det är inte optimalt”

Den nuvarande IFK Värnamo-kaptenens berättelse fick stor spridning, och han själv berättar att han har fått till sig att den också hjälpte väldigt många människor i liknande situationer. Men den tunga hösten 2019 har också fått andra konsekvenser.

– Vi har försäkringar och annat i fotbollen. Jag har alltså en klausul i försäkringen för psykisk ohälsa, vilket man kan tycka är…., säger han och pausar.

– Om jag skulle få detta igen och vara långvarigt sjuk får jag ingen lönegaranti efter x antal månader.

FotbollDirekts Fredrik de Ron och Simon Thern. Foto: FotbollDirekt

– Det är som att du har en knäskada, då har du en klausul för ditt knä. Jag har en klausul för min psykiska ohälsa.

Är det just du som har det eller är det så försäkringarna är uppbyggda?

– De (försäkringsbolaget, reds. anm.) hävdar att: ”Han har haft problem med det tidigare. Det har han inte rätt till att få ersättning för om det skulle vara så att han drabbas av det igen”. Det finns många aspekter där det kanske inte är optimalt.

Vad säger du om det?

– Nej, jag tyckte att det var jättekonstigt när jag fick det. Jag kan förstå om man har problematik i knäna eller har brutit fötterna, att det finns vissa delar där, men just en sådan grej, det blev jag… Men det är det, som jag förstår det, för vanliga ”knegare” också.

✔️ Läs också: Simon Therns stora dröm: ”Att få avsluta det vi startade”!

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

På Vårdguiden 1177 finns telefonnummer och chattar om du behöver någon att prata med. Där finns också råd på vad du kan göra om du inte mår bra.