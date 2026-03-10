Stentuffa verkligheten för Bajens prestigeförvärv

Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson och Samuel Dahl.

Aldrig tidigare har svensk landslagsfotboll haft sådan här lyx på vänsterbacksplatsen.

För Hammarbys Noah Persson med ambitioner om att så småningom slå sig in i Blågult är den lyxen dock oflyt.

– Men det är bra för Sverige, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter sin succé i Mjällby 2022 fick Noah Persson följa med på landslagets januariturné.

Kort senare blev vänsterbacken klar för den schweiziska storklubben Young Boys – och allt fler röster höjdes för att han skulle bli en permanent del i Janne Anderssons landslagstrupper.

För då fanns vare sig Samuel Dahl i Benfica eller Daniel Svensson i Dortmund med i bilden. Det gör duon nu.

Och fick Persson inte plats i kvalspelen då, ja då känns det nu som ”uppdrag omöjligt” för Hammarbys prestigeförvärv att kunna slå sig in framöver.

För det är jämnt skägg mellan Gabriel Gudmundsson i Leeds och nyss nämnde Dahl och Svensson som båda gjort succé i årets Champions League-spel.

Persson som efter sitt skadehelvete i fjol nu ser ut att kunna explodera på Hammarbys vänsterkant medger den minst sagt tuffa uppställningen på vänsterbackspositionen i Blågult.

– Klart det är väldigt duktiga spelare som gör det otroligt bra i sina klubblag. Det är tuff konkurrens.

Otur för dig?

– Så kan det vara, säger Persson med ett leende.

– Men det är också så det ska vara i landslaget. Det är bra för Sverige. Sedan har jag inte tänkt så mycket på landslaget. Jag fokuserar bara på Hammarby. Jag kommer från en period där jag varit utanför laget, där jag haft mycket skadebesvär. För mig gäller det bara att spela och göra det bra. Så nej, landslaget tänker jag inte på.

Graham Potter var på plats och kollade in er cuppremiär mot Brage. Vem eller vilka tror du han spanade in?

– Svårt att säga, det är många här som gjort det bra. Nahir (Besara) gör mycket poäng och det känns som att han bara blir bättre och bättre. Victor (Eriksson) har varit med tidigare. Det finns nog flera som han har koll på, men sedan tror jag överlag att han kollar mycket fotboll.

Besara säger själv att han är för gammal för att bli uttagen?

– Nej, det är han inte, det tycker inte jag i alla fall. Ålder är bara en siffra, avslutar Persson om sin 35-årige kapten i Hammarby.