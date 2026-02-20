Viftar bort landslaget direkt: ”Varför ska de välja mig…”

STOCKHOLM. Han rankas som allsvenskans bästa spelare år in och år ut, men Nahir Besara har blott gjort en svensk A-landskamp – och det på en januariturné.

Under fredagskvällen glänste Hammarbys lagkapten framför ögonen på Graham Potter.

– Ingen skulle bli lyckligare än jag om jag blir kallad, men det finns nog andra i vårt lag som han (Potter) följer, säger Besara till FotbollDirekt.

Nahir Besara låg bakom det mesta i Hammarbys seger hemma mot Brage i Svenska cupens gruppspelspremiär (2-0), men ändå tror han inte att han är aktuell för svenska förbundskaptenen Graham Potters playoff-trupp i mars som drabbar samman med Ukraina på neutral plan i spanska Valencia i jakten på VM.

– Jag fyller 35 år om fem dagar, jag tror det är åldern… Jag förstår det också. Vi har många unga spelare som vi ska hajpa upp för att bygga ett starkt landslag för framtiden, varför ska de då välja mig? frågar sig Besara ödmjukt.

Men det är en alternativt två matcher i mars månad. Då spelar väl inte din ålder någon roll för att hjälpa Sverige till VM?

– Det är en annan femma, nickar Besara instämmande innan han fortsätter:

– Ingen skulle bli lyckligare än jag om jag blir kallad, men det finns nog andra i vårt lag som han (Potter) följer.

Besara nämner Markus Karlsson, Hampus Skoglund och Victor Eriksson som tre tänkbara Hammarbyspelare som Potter spanade in under fredagskvällen. När FD för Besara bollar upp Eriksson som en bra truppspelare inför Ukraina, en stor och stark mittback att slänga in vid ledning för att stånga bort bollarna i egna straffområdet, kontrar Bajens lagkapten direkt.

– Eriksson ska inte vara en truppspelare, han ska vara en startspelare om han är med i landslaget.

Åter till Besara, i december berättade han för FotbollDirekt i något skämtsam ton att han nöjer sig med den landskamp han gjorde under januariturnén på Cypern 2024.

”Jag har gjort en match på januariturnén, det är jag nöjd med. Det står ju på cv:t, det är det viktigaste”.

När FD nu påminner honom om orden från i höstas skrattar Besara.

– Jag är stolt över att ha fått den matchen. En match för svenska landslaget, det finns ingen större ära, säger Besara som sedan skjuter ner sina chanser i det svenska landslaget.

– Jag tror aldrig jag varit med i någon bruttotrupp, jag har aldrig fått något mejl eller så. Så nej, jag har aldrig varit med i någon bruttotrupp.