SUNDBERG: “Leo Walta gör vad han vill”
IFK Norrköping var tvungna att vinna.
IK Sirius spelade med axlarna nere och Leo Walta lekte med motståndet.
Här är FD:s Tor Sundbergs tre punkter från matchen på Platinum Cars arena.
Norrköping pallade inte trycket
Mycket stod på spel när 13:e-placerade IFK Norrköping välkomnade IK Sirius på tiondeplats.
Även om det inte skiljde många placeringar i tabellen var det två lag med helt olika förutsättningar som ställdes mot varandra under lördagskvällen. IK Sirius har säkrat spel i allsvenskan nästa år – IFK Norrköping är högst inblandade i bottenstriden.
Det senare märktes minst sagt på Idrottsparkens innerplan – då IFK Norrköping knappt gick att känna igen. Visst inledde man helt okej och såg hungriga ut under ett par minuter, men efter det sket de nästan ner sig.
