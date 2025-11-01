SUNDBERG: “Leo Walta gör vad han vill”

IFK Norrköping var tvungna att vinna.

IK Sirius spelade med axlarna nere och Leo Walta lekte med motståndet.

Här är FD:s Tor Sundbergs tre punkter från matchen på Platinum Cars arena.

Foto: Bildbyrån

Norrköping pallade inte trycket

Mycket stod på spel när 13:e-placerade IFK Norrköping välkomnade IK Sirius på tiondeplats.

Även om det inte skiljde många placeringar i tabellen var det två lag med helt olika förutsättningar som ställdes mot varandra under lördagskvällen. IK Sirius har säkrat spel i allsvenskan nästa år – IFK Norrköping är högst inblandade i bottenstriden.

Det senare märktes minst sagt på Idrottsparkens innerplan – då IFK Norrköping knappt gick att känna igen. Visst inledde man helt okej och såg hungriga ut under ett par minuter, men efter det sket de nästan ner sig.