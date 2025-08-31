Sundgren svarar efter utspelet: ”Varit negativ innan”

Daniel Sundgren har sågat sitt Degerfors.

Efter dagens skrällpoäng borta mot Malmö FF var veteranen mer nöjd.

– En poäng smakar ganska gott ändå, säger han till Max.

”Ett pack juniorer”. Det var vad Daniel Sundgren, 34, kallade sitt Degerfors efter 3–2-förlusten mot IFK Värnamo tidigare i augusti.

Under söndagen gästade Degerfors Malmö FF på Eleda stadion – och fick trotts allt med sig en poäng mot de regerande mästarna. Då var Sundgren mer nöjd än efter förlusten mot Värnamo.

– En poäng smakar ganska gott ändå, trots att vi bränner en straff och har två bra lägen efter det där vi faktiskt kan avgöra, säger han till Max och fortsätter:

– Jag har varit negativ innan, men nu ska jag faktiskt berömma våra nyförvärv som kommer in och anpassar sig. Det är som att de har spelat hela säsongen med oss. De ska ha en eloge. Det är på grund av dem som vi tar poäng i dag.

Matchen slutade 1–1 efter att Robin Olsen blev poänghjälte med en straffräddning.