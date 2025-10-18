Superdatorn: Gais blir bäst i staden – jämnt mellan rivalerna

Slutspurten av allsvenskan ska dra i gång.

Superdatorn BETSiE har förutspått hur tabellen ser ut när säsongen är över.

Då står det klart att Gais blir bäst i Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Efter ett landslagsuppehåll återgår nu allsvenskan till sin slutspurt. Inför den 27:e omgången ligger Gais på en tredjeplats med 45 poäng efter att ha tagit tre poäng mot IFK Norrköping samtidigt som resterande toppkonkurrenter tappat poäng.

Förutom att det skulle bli en enorm framgång för tränare Fredrik Holmberg att ta sitt lag till Europa-spel kan de även ta den viktiga skalpen att bli bästa Göteborgsklubb i tabellen.

Stadsrivalen IFK Göteborg har gått starkt denna säsong och enligt superdatorn BETSiE kommer de att gå om AIK och sluta på en fjärdeplats med 50,7 poäng. Där det blir det ruskigt jämnt då BETSiE förutspår att Gais slutar på tredjeplats med 50,9 poäng. Det innebär att när säsongen summeras kommer det att skilja 0,2 poängenheter mellan lagen.

Ska man slå ut det på procent är det 35,4 procent chans att Gais slutar på en tredjeplats medan det är en 24,4 procent chans att Blåvitt kniper tredjeplatsen.

Skulle tabellen se ut som superdatorn visar blir det andra säsongen i rad som Gais blir bäst i Göteborg.

Resterande matcher för Gais i allsvenskan är Djurgården, Brommapojkarna, Öster och Malmö FF.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar allsvenskan-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.