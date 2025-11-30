Svaret efter skandal-scenerna: ”Sorgligt och tragiskt”

Skandalscener i ödeskvalet.

Matchen mellan IFK Norrköping och Öis fick avbrytas flera gånger.

– Den var klassificerad som en högriskmatch, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Sef, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var bara efter runt sju minuter av lördagens kval-retur mellan IFK Norrköping och Örgryte IS som matchen fick brytas för första gången. Då var det gästande Öis-supportrar som försökt riva ned staket mellan läktarplats och planen.

Det var första avbrottet. Sedan fick ödeskvalet pausas hela fyra gånger.

– Det är sorgligt och tragiskt, det förstår alla. Tyvärr är det ett antal individer som förstör en fotbollsfest. Men det som är positivt är att vi kunde spela färdigt matchen och att personerna som påverkade i negativ benämning inte var kvar där, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk elitfotboll (Sef), till FotbollDirekt under söndagsmorgonen.

Foto: Bildbyrån

Matchen fick avbrytas vid flera tillfällen efter att pyroteknik kastats in på planen. Till slut fick IFK Norrköping-klacken tömas på supportrar och matchen kunde spelas klart.

– Det får inte vara så att enskilda individer förstör fotbollsfester, säger Eliasson.

”Det var en högriskmatch”

– Det är alltid utgångsläget att vi ska spela klart. Sedan finns det säkerhetsmässiga delar i de besluten som vi måste ta hänsyn till. I första hand är det säkerheten för spelare, ledare, matchfunktionärer och publiken som vi måste ta hänsyn till. I det här fallet gjorde vi bedömningen vid samtliga möten att vi kunde fortsätta. Alla var eniga vid samtliga möten; polis, domare, delegat och båda lagen, fortsätter säkerhetschefen.

Sef, som är intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, hade innan matchen varit med och riskklassificerat kval-returen. Varje match i allsvenskan och superettan klassas på en tre-gradig skala utifrån flera olika faktorer.

– Vi riskklassificerar alla matcher. Är det en högre riskklassificering har man alltid planeringsmöten där man går igenom olika scenarion. Det fanns en plan, sedan kan saker och ting hända, säger Eliasson.

Foto: Bildbyrån

Var detta en högriskmatch?

– Denna var klassificerad som en högriskmatch. Det var en trea på skalan. Alla parter är involverade i det; myndigheter, domare, delegat, båda lagen och arenan.

IFK Norrköping förlorade dubbelmötet med 3–0 och åkte ur allsvenskan.