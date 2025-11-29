Skandalscenerna i kvalet – flertalet avbrott

Den avgörande kvalmatchen mellan Örgryte och IFK Norrköping har präglats av allt annat än fotboll.

I matchen som startade 15.00 har det varit flertalet avbrott på grund av inkastade pyroteknik och skadegörelse.

Foto: Bildbyrån

Det tog inte lång tid innan den avgörande kvalmatchen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS avbröts. det första avbrottet kom i den sjätte minuten efter att det skett skadegörelse mot staket.

– Det var staket-delar som revs och arrangören ville ordningställa, så säkerheten kunde garanteras, säger matchdelegaten Johan Nyström till HBO Max.

Senare blev det en paus i matchen efter att pyrotekniska pjäser kastats in på planen – något det skulle bli mer av.

När matchklockan stod på 85 började det hagla in pjäser från hemmaläktaren. Då pausades spelet en längre stund innan den på nytt kunde återupptas.

– Vi har haft en hel del inkastade föremål och utskjutande pyroteknik. På matchmötet har vi kommit fram till att om ordningsläget fortsätter att stabilisera sig och är så pass stabilt som det är just nu kommer vi återuppta matchen klockan 18.05, säger Nyström.

Spelet varade inte långe då en ny pjäs kastades in när Öis fick hörna och det blev ett nytt avbrott.

Senare kom beslutet att IFK Norrköpings kortsida behövde tömmas för att matchen skulle återupptas.

Följ kvalet live här!