KARLBERG. Det tog sex sekunder.

Sedan låg AIK:s Abdihakim Ali, 23, på backen i Stockholmsderbyt mot Djurgården.

– Jag såg dem komma in med båren och jag tänkte ”What the fuck är det som händer?”, säger mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

AIK har några tunga månader bakom sig. ”Gnaget” har inte vunnit en enda match på fem raka försök och har dalat i tabellen sedan sommaren. Med två matcher kvar befinner sig Stockholmsklubben på en sjundeplats i allsvenskan, med hela sex poäng upp till Gais på tredjeplatsen.

Men vid sidan av den haltande formen har en 23-årig mittfältare tagit sig tillbaka efter en lång och tuff period. I somras gjorde Abdihakim Ali comeback efter att ha saknats i nästan ett och ett halvt år. Sedan dess Ali mest fått göra korta inhopp, men nu har mittfältaren belönats med två raka starter.

– Det är skönt att komma in i det. Det är då man kommer upp i sin form, i sitt riktiga jag. Jag har haft en lång skadeperiod, nästan en och en halv säsong, och har fått hoppa in i nästan varje match. Men det är svårt att komma in i rytmen när man får 10-15 minuter. Nu, två 85-90 minuter, känns bra. Man vill hamna där, sedan handlar det om att prestera och vinna, säger han.

Ali jublar mot Sirius. Foto: Bildbyrån

Har det varit en medveten strategi att ta det sakta?

– Det jag och coach har pratat om mest är att jag ska kunna komma igång med min kropp, så att jag kan göra de här minuterna och orka prestera. Sedan tar coach alltid ut den bästa elvan han känner för. Om jag inte startar är det för att han känner att det finns bättre spelare på positionen. Så enkelt är det.

Känner du att kroppen orkar?

– Ja, hundra procent. Det gjorde jag innan också faktiskt, skrattar han.

Säsongen över – på sex sekunder

Abdihakim Ali gjorde startdebut för säsongen mot Öster i somras. Då hade det gått 462 dagar sedan han senast startade en allsvensk match för ”Gnaget”.

Det var i Stockholmsderbyt mot Djurgården i april 2024 som olyckan var framme. Derbyt hade knapp hunnit börja och efter bara sex sekunder (!) den där aprilsöndagen blev Ali liggandes i gräset.

– När det väl hände var det mest bara chock. Jag har aldrig haft problem med min fot eller hälsena innan. Mot Djurgården så bara small det, jag hann inte ens tänka igenom. På en sekund var säsongen över.

Ali mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

Mittfältaren fick bäras ut på bår och det konstaterades kort därefter att det rörde sig om en skada på hälsenan.

– Det var exakt det första som hände i matchen. Jag hann inte ens bearbeta det. Det var bara att operera mig på en gång och sedan rakt in i rehab, säger Ali.

Kände du direkt att skadan var allvarlig?

– När det väl hände tänkte jag bara att jag har ont i foten. Det var i början av matchen, så låt naprapaterna komma in och kolla och sedan kan jag spela vidare. Det var exakt det jag tänkte på plats. Sedan såg jag dem komma in med båren och jag tänkte ”What the fuck är det som händer?”. Jag kände ingenting, ingen smärta. Ingenting. Det var bara chock. Allt gick så fort, för fort för att hinna tänka igenom det.

Ali bars ut på bår. Foto: Bildbyrån

Vägen till formen

Hur var rehabperioden?

– Det var riktigt, riktigt jobbigt. Jag rehabade och kom tillbaka och tränade lite, sedan fick jag bakslag igen och var borta i två-tre veckor igen.

– Fotbollen handlar om att vara tillgänglig varje träning, varje match för att du ska komma in i form och dig själv. Det är det som har tagit mest tid. Efter rehaben handlar det om att komma tillbaka och prestera. Rehaben var egentligen inte så jobbig mentalt, det var när jag kom tillbaka. Det tar tid att komma tillbaka till det man vill. Spelare brukar alltid säga att man tänker en sak, men sedan ser det inte ut så på planen för att man har varit skadad länge. Touchen och sådant sitter inte. Det var det som var mest frustrerande.

Innan skadan kom i början av 2024 hade Ali en riktigt fin period i ryggen. Nu letar han efter den goda formen igen.

– Jag vet själv att jag har det som krävs. Ibland tar det längre tid, ibland kortare, vi är olika. Det handlar om att ha tålamod och verkligen tro på att det kommer komma, säger han.

Är du på väg tillbaka till samma form?

– Jag vill nästan inte säga att jag håller på att närma mig, det är bara två matcher. Någon dag kommer du att säga att du är i form, men det handlar om att ta det dag för dag. Men jag är på väg, ja, absolut. Det känns mycket bättre.

AIK gästar Elfsborg på Borås arena på söndag.