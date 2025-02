Thomasen hyllar Fesshaie: ”Enorm power”

Alexander Fesshaie har varit borta från fotbollen i ett år.

Nu har anfallaren gjort sina första matchminuter på en fotbollsplan – och hyllas av sin tränare.

– Det är en enorm power i honom, men han sliter med kapaciteten, säger Mikkjal Thomassen till Fotbollskanalen.



Det var för knappt ett år sedan som Alexander Fesshaie, 20, skadade sitt korsband och tvingades till operation.



Det ledde till att anfallaren missade hela fjolårssäsongen när AIK slutade på en tredjeplats i allsvenskan.



Nu har 20-åringen gjort comeback i den svartgula tröjan med sina första matchminuter under ”Gnagets” träningsläger i Marbella.



– Det var jätteskönt. Bra att få 45 minuter. Det känns som att man närmar sig sitt bästa, men det är ändå en bit kvar. Jag har bara spelat fotboll i en och en halv månad, säger Alexander Fesshaie till Fotbollskanalen.



AIK:s tränare. Mikkjal Thomassen ser positivt på sin spelares utveckling efter skadan.



– Han är en ganska flexibel spelare som kan spela i olika roller. Han kan vara nia eller som second striker. Han har precis kommit tillbaka efter skada och ska få visa upp sig. Vi ska testa honom i olika roller, säger han och fortsätter:



– Det är en enorm power i honom, men han sliter med kapaciteten, vilket inte är konstigt när han har varit borta. Vi tycker att vi ser en bra fysisk utveckling i honom, men att det kommer att ta lite tid för honom.



Enligt Fotbollskanalen tränade AIK med följande ”startelva” under gårdagen:

Nordfeldt ; Al-Saed, Thychosen, Papagiannopoulos, Benkovic, Besirovic – Wilson, Salétros – Redkin, Fessaihe, Celina.



Under fredagen träningsspelar AIK mot danska FC Nordsjälland. Avspark sker vid 14.00.

Video Mikkjal Thomassen om hemlandet Färöarna