Tokhyllar AIK:s nya tränare – stora orden från Spanien

José Riveiro är för många ett ovisst kort.

Men en som imponeras rejält av nya AIK-tränaren är mittfältaren Abdihakim Ali från lägret i Spanien.

– Jag är riktigt glad över att han är här, säger 24-åringen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Mikkjal Thomassen sparkades som AIK-tränare kort före att försäsongen i januari kickade i gång.

Därefter dröjde det tills ersättaren var i hamn. José Riveiro presenterades och anslöt till lägret i Spanien i slutet av januari månad.

AIK är kvar på spansk mark och spanjoren är för många ett ovisst kort, men han har uppenbarligen imponerat på mittfältaren Abdihakim Ali som tar till stora ord från lägret.

– Det känns otroligt bra. Jag tror att det kan bli en otroligt bra säsong för oss. Vi har haft åtta träningar med honom nu och systemet, så som han vill spela, samt hur han är som tränare och sådant… Jag är riktigt glad över att han är här, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag tror också att han kommer hjälpa mig att bli bättre som fotbollsspelare och som människa. Jag tror även att det kommer att hjälpa laget, vilket jag är mest glad över. Om vi får spelet att sitta tror jag att vi blir väldigt svåra att slå.