ÅRSTA. Paulos Abraham hade till en början svårt att först Kim Hellbergs taktik.

Sedan klickade något för Hammarby-förvärvet.

– När man väl är inne i det blir det som att en ny värld öppnas, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har säkrat andraplatsen i allsvenskan för andra året i rad och tränaren Kim Hellberg har skrivit in sig i de grönvita historieböckerna. Det är första gången någonsin som ”Bajen” slutar topp två i två raka säsonger, och med den historiska succén kommer intresse från andra klubbar som ett brev på posten.

Hammarby-tränaren har ett kontrakt som går ut efter nästa säsong, och har tidigare kopplats ihop med bland annat Malmö FF som är på jakt efter en ny huvudtränare. Enligt FotbollDirekts uppgifter är ”Bajen” och Hellberg på väg att komma överens om en förlängning av avtalet och hoppas ha det klart innan jul.

– Jag vet inte, jag har inte så mycket kommentarer på det. Vi får se vad som händer helt enkelt. Jag har ett år kvar och räknar inte med något annat än att vara här, säger Hellberg till FotbollDirekt.

”Blir bara mer fascinerad”

En som hoppas på att den 37-åriga coachen blir kvar i grönvitt är Hammarby-stjärnan Paulos Abraham, som gör sin första säsong under Kim Hellberg.

– Det är klart att jag hade varit jätteglad om han stannar. Jag tycker att det är en otroligt bra tränare och jag har utvecklats väldigt mycket under honom, men även för laget. Han har åstadkommit mycket under tiden han varit här och alla här vet hur galet bra han är som tränare, säger han och tillägger:

Hellberg och Abraham. Foto: Bildbyrån

– Det var svårt för mig att se allt innan jag kom till klubben, men när man väl är inne och ser hur han tänker varje dag blir man bara mer fascinerad. Jag hade hoppats otroligt mycket att han stannar, men det är inte upp till mig. Det är upp till honom och Micke (Hjelmberg, sportchef). Vi får se vad de kommer fram till men jag hoppas att han stannar.

Vad är det som han gör så bra?

– Det är så komplicerat att förklara. Vi har haft lite olika system under säsongen, men varje system som han framför känns otroligt bra. Sedan är det inte alltid lätt men när man väl är inne i det blir det som att en ny värld öppnas.

Abraham anslöt till Hammarby inför säsongen 2025 och till en början hade han svårt att tolka alla taktiska instruktioner och detaljer som Kim Hellberg ville se från sitt lag.

– För mig var det väldigt svårt i början. Jag hade svårt att tro att alla spelare följde allt. Det var så mycket instruktioner. Men när jag har varit här ett tag och lärt mig mycket så tänker man bara ”Fan vilka bra tränare vi har, vilken lyx vi har”. Jag hoppas att de är kvar, säger den 23-åriga yttern.

Är han ett taktiskt geni?

– Det skulle jag verkligen säga. Galet bra.