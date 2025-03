TRE PUNKTER: ”Amor Layouni älskar att möta BP”

BK Häcken och Brommapojkarna sparkade igång sina respektive säsonger i allsvenskan.

Då kom Amor Layouni att bli stor matchhjälte – helt enligt plan.

Här är FotbollDirekts tre punkter från premiären på Bravida arena.

Dubbel stolpträff stoppade drömstart för BP

Det dröjde inte länge i eftermiddagssolen på Bravida arena innan matchens första stora chans uppenbarade sig. Jag skriver uppenbara sig då BP:s Victor Lind nog inte trodde att han skulle vara först på bollen när Andreas Linde och Abdoulaye Faye helt sonika inte bestämde sig för vem som skulle ta bollen.

Det innebar alltså att nyförvärvet Lind fick en bredsida på bollen och såg den gå i stolpen, rulla mot den bortre gaveln – och träffa den andra stolpen. Man ser det inte ofta, men danskens avslut träffade alltså båda stolparna för att sedan rulla ut till Marius Lode som kunde skicka bort kulan.

Häcken räddades alltså dubbelt upp av målburen som också tillsåg att BP:s drömstart gick upp i rök.

Räkna inte bort BP – eller Häcken

För tredje året i rad spelar Brommapojkarna allsvenskt, för första gången i historien.

Frågan är dock hur högt man ska hålla Stockholmslaget och vad man kan göra med årets trupp?

Ganska mycket.

Under vintern har bland annat Oliver Zandén, Victor Lind, Even Hovland, Davor Blazevic och Nabil Bahoui värvats in. Från start idag spelade fyra av dessa – och såg minst sagt spännande ut.

Tillsammans med den nya tränarduon Landén och Kristiansson tror jag att BP kan förvåna många under årets allsvenska säsong. Lägg där till att man har flera spännande talanger i form av Wilmer Odefalk, Arrhov och Alladoh.

Ett annat lag man absolut inte ska räkna bort är BK Häcken. Att de ska vara ett topplag skriver många under på, men hur mycket kan de utmana Malmö FF uppe i toppen?

De har goda chanser, om de får bättre pli på defensiven. Enligt mina ögon saknas en stabilitet som gör att man fullt ut kan fokusera på sitt frejdiga anfallsspel. Abdolaye Faye kan absolut växa fram till en av seriens mest spännande mittbackar, däremot tvivlar jag kring Marius Lode. Med Johan Hammar borta resten av säsongen och en Leo Väisänen vars kvalitet jag har för dålig koll på är det här mina tvivel finns.

Någonting jag däremot inte tvivlar kring är…

Amor Layouni älskar att möta Brommapojkarna

Amor Layouni har gjort nästan en tredjedel av sina poäng i allsvenskan mot BP. Den 32-årige yttern hade, inför dagens match, gjort fem av sina sexton allsvenska poäng mot det rödsvarta Stockholmslaget.

Att det facitet skulle utökas efter dagens premiär var knappt spelbart på oddsmarknaden. Likväl gjorde han det.

Inför matchen snittade Layouni ett mål eller assist per 28 minuter mot BP i allsvenskan. Idag dröjde det 73 minuter innan han gjorde sitt första mål – och ytterligare 20 minuter innan han avgjorde.

Vad det innebär för hans poängsnitt mot BP låter jag vara osagt, jag är trots allt journalist och inte matematiker.