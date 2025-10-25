TRE PUNKTER: ”Blåvitt nästa till rakning för Djurgården”

STOCKHOLM. 8-2, 6-2. Det är Djurgårdens resultat i senaste två hemmamatcherna.

Efter pulvriseringarna av Sirius och Värnamo är IFK Göteborg nästa till rakning här på 3Arena kommande helg – och frågan är om Stefan Billborns manskap är beredda på vad som väntar. Galna siffror från ett Dif som vägrar ge upp Europa.

Foto: Bildbyrån

Kändes som en tidsfråga – nu släpper inte Priske skytteligasegern

Ikapp Nahir Besara i minut 50. 72 sekunder senare var August Priske också förbi som ny skytteligaledare. Med tanke på målstimmet som dansken varit i efter uppehållet i juni har det här känts som en tidsfråga – och nu släpper inte Priske skytteligasegern. 17 mål ett faktum och sportchef Bosse Andersson slickar sig så klart runt munnen. En megaförsäljning att vänta i vinter för Priske och Djurgården.

Djurgårdens galna siffror – IFK Göteborg nästa till rakning

Djurgården har på sina två senaste hemmamatcher gjort 14 mål. Åtta kom mot Sirius, sex nu mot Värnamo. 8-2 och 6-2 är två resultat som så klart sticker ut och redan nästa helg är det ny hemmamatch då IFK Göteborg kommer på besök – nästa lag till rakning för ett Dif som ser stekheta ut på 3Arena. Djurgården upp på fjärdeplats i väntan på de andra Europajagande klubbarnas matcher i helgen och trots de tunga tappen mot Degerfors och Gais på bortaplan vägrar Stockholmsklubben ge upp Europa, det visade ett målglatt Dif i dag mot ett visserligen utcheckat och degraderat Värnamo.

Oroväckande med Kosugi

Mot Gais var det Theo Bergvall som bara kunde spela 45 minuter innan handduken tvingades kastas in på grund av magsjuka. Nu var det Bergvall som i omgången därpå byttes in efter första halvlek – detta då Keita Kosugi inte kunde fortsätta. Vad som spökar för japanen som vill få till en flytt i vinter för att stärka chanserna till VM-spel i sommar vet vi ännu inte, men klart att det här kan oroa för både honom själv och Djurgården i jakten på Europaspel om det skulle visa sig vara något allvarligt.