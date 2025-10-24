STOCKHOLM. Theo Bergvall spelade magsjuk mot Gais.

Nu ångrar han sig.

– Jag borde aldrig ha spelat. Nästa gång räcker jag upp handen och vågar inse att man inte mår helt bra, säger Djurgårdens högerback.

Foto: Bildbyrån

Han startade mot Gais, men byttes ut redan i halvtid. Men så här i efterhand borde Theo Bergvall aldrig kommit till spel på Gamla Ullevi.

På ett regnigt Kaknäs under fredagen dagen före mötet med IFK Värnamo berättar 21-åringen att han spelade magsjuk.

– Det kom i första halvlek, det har gått något i laget. Så jag var inte sjuk inför matchen men man har ju förut spelat förkyld och med andra saker i kroppen hur många gånger som helst så jag tänkte inte mer på det, säger Bergvall och fortsätter:

– Men man lär sig av sina misstag. Nästa gång räcker jag upp handen och vågar inse att man inte mår helt bra.

Theo Bergvall mot Gais. Foto: Bildbyrån

Bergvall började tränade igen så smått i onsdags. Därmed missade han inledande träningarna i veckan.

– Jag borde aldrig ha spelat mot Gais, men det är svårt att veta också. Jag kände mig helt tom på energi. Tyvärr blev det som en jävla urladdning, säger han och tillägger:

– Nu har jag börjat träna igen och det känns bättre nu.