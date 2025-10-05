TRE PUNKTER: ”Så viktig får en enskild spelare inte vara”

SOLNA. Sotirios Papagiannopoulos saknades för AIK hemma mot IFK Värnamo.

Det märktes på tok för mycket.

Utan skadade backgeneralen läckte Europajagande Gnaget som ett såll och låg under med 3-0 mot hopplösa jumbon redan efter 27 minuter.

Även om AIK till sist fick in dubbla reduceringar från inhoppande Erik Flataker och att de förgäves tryckte på för ett 3-3-mål så får det bara inte gå till som det gjorde i första halvleken för de svartgula.

***

Ser ut som Odilon – kan bli något alldeles extra

Ja ni läste rätt, Rufai Mohammed osar Bajens gamla succé Odilon Kossounou lång väg. De ser lite gängliga och kraftfulla ut på samma gång. Odilon har tagit sig till såväl Bundesliga som Serie A och Champions League-spel. Frågan är hur långt 19-årige Mohammed kan ta sig? Väldigt långt, tror jag. För han ser ut att kunna bli något alldeles extra, lånet från Elfsborg som boråsarna hoppas kunna göra en rekordaffär på efter succén som utlånad till Värnamo. Det var också han som bombade in ledningsmålet mot AIK med ett kaxigt distansskott på Nationalarenan som blev starten på Värnamos chockartade 3-0-slakt i första halvlek.

Saknaden av Sotirios Papagiannopoulos brutal

Han väntar fortsatt på nytt kontrakt. Men AIK bör hålla väldigt hårt i sin mittbacksgeneral Sotirios Papagiannopoulos. För utan ”Sotte” i dag läckte laget som ett såll – och det mot hopplösa jumbon IFK Värnamo. Gnaget som vanligtvis ser ramstarka ut bakåt gick inte alls att känna igen och här visades det tydligt hur viktig Papagiannopoulos är för AIK:s defensiv. För några veckor sedan sa han att han hoppades ha ett kontrakt redo på kontoret dagen efter BP-matchen, nu tycker jag han än mer förtjänar ett nytt kontrakt på Karlberg i morgon – för utan Papagiannopoulos är AIK inte samma lag bakåt, det är tydligt det. Tyvärr för AIK får en enskild spelare inte vara så här viktig, för det avslöjar samtidigt bristerna i detta Gnaget.

Pinsamt och ovärdigt, AIK

Efter Gais seger mot Norrköping i går var AIK piskat att vinna för att fortsatt inneha tredjeplatsen tillika sista Europaplatsen. Svaret från Gnaget i dag? Tre insläppta inom loppet av tolv minuter i den första halvleken. Det var pinsamt och ovärdigt – och visst tusan förstår man de dryga 20 000 åskådarna som tagit sig till Nationalarenan i dag som buade ut sitt lag kraftigt. Det var knappast den här insatsen och det här resultatet som man hade väntat sig från Mikkjal Thomassens manskap i dag. Nu är det helt plötsligt fördel Gais om Europa och vinner MFF borta mot Sirius i kväll går även skåningarna om AIK i tabellen.