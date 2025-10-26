TV: Bajen-talangens stora dröm – ”Explodera i Sverige”

ÅRSTA. Han är 17 år gammal och har fått förtroendet att starta i de två senaste matcherna.

Nu berättar Hammarbys Adrian Lahdo om receptet bakom framgången – och om sina framtidsdrömmar.

– Målet är att explodera i Sverige med Hammarby, även om jag har drömmar om att spela i toppligorna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under årets allsvenska säsong har Adrian Lahdo, 17, startat två matcher för sitt Hammarby.

Den första kom i den 26:e omgången när hans “Bajen” spelade borta mot IFK Göteborg och vann med 2-1. Då dröjde det endast tre minuter innan jättetalangen spelade fram Paulos Abraham till matchens första mål.

Årets andra start gjorde 17-åringen i förra helgens derby mot AIK. Då passade Lahdo på att stå för ännu en assist och visa framfötterna när Hammarby tog tre poäng och säkrade en Europaplats.

Således mår människan Adrian Lahdo tämligen bra när FotbollDirekt möter upp honom efter torsdagens träning.

– Det är en jätteskön känsla inom mig. Jag har ett bra självförtroende och har fått göra det bra i två veckor där jag har kunnat bidra med poäng. Att få vinna med laget och få fira… Det är jävligt skönt, säger han till FotbollDirekt.

Hur skönt är det att ha fått förtroende från dina Kim och David?

– Jag har jobbat dag in och dag ut på träning hela året och har utvecklats och jobbat med det jag behöver. Att nu få förtroende är fint, då kan jag visa vad jag går för och göra det jag kan.

Berättar om märkliga debuten: ”Fick en vinst där också”

Hammarby firar derbyseger mot Djurgården inför tomma läktare 2024. Foto: Bildbyrån

Derbysegern mot AIK var Lahdos första från start. Däremot har han fått minuter i ett annat derby – det avbrutna mot Djurgården under den förra hösten.

– Jag har medverkat i ett derby tidigare, då vi mötte Djurgården. Jag blev inskriven i matchtruppen dagen efter. Jag fick en vinst där också kan man säga, och det var min debut i allsvenskan, säger han och skrattar.

– Det var extra skönt att få starta och vara med matchen ut. Jag fick bidra med poäng och vi fick en vinst på det.

Hur stort var det att få springa bort till ståplats och ta emot deras hyllningar?

– Det var jätteskönt. Det har alltid varit en dröm att spela inför supportrarna, de är otroliga. Att få spela framför dem och göra det bra är en otrolig stöttning.

Med Lahdos genombrott i allsvenskan vore det något märkligt om det inte kommer att finnas intresse för 17-åringen under vintern. Det är dock ingenting han själv lägger för stor vikt vid.

– Nej, egentligen inte. Jag tar det som det kommer och just nu har jag ett kontrakt. Det är mest mina agenter som sköter det, sedan får vi se vad som händer. Men jag är här just nu och tänker inte så mycket, jag kör bara.

”Fokus på nästa år – då ska vi försöka att ta SM-guld”

Men du har drömmar?

– Ja, såklart. Att komma ut i de största ligorna i Europa och få visa upp sig där också. Men målet är också att explodera i Sverige med Hammarby, även om jag har drömmar om att spela i toppligorna.

Som bäst kommer Hammarby IF att sluta på en andraplats i allsvenskan 2025. Detta då Mjällby AIF redan har säkrat SM-guldet och har chans att slå poängrekord.

– Det är ett jävligt bra lag och har varit det över säsongen. Jag har följt dem och kollat deras matcher när jag har hunnit. Jag tycker att de har gjort ett otroligt jobb och skulle säga att de förtjänar det. Nu är det fokus på nästa år och då ska vi försöka att ta SM-guld, avslutar Lahdo.