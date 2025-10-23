GÖTEBORG. Anderas Holmberg är på väg att bli historisk.

Tränaren kan ta Örgryte upp till allsvenskan – för första gången på 16 år.

– Det hade varit jättestort. Nästan större än när jag gick upp med Degerfors, säger han.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2009 har en av Sveriges mest anrika föreningar, Örgryte IS, varit frånvarande från landets högstaserie. I 16 långa år har allsvenskan saknat en av sina originalklubbar, men nu ser en återförening ut att vara möjlig.

Efter plattfallet mot Falkenberg senast befinner sig Öis på kvalplats i superettan med tre omgångar kvar att spela av andraligan. En poäng räcker till krävs för att säkra topp tre-platsen, och hoppet om en direktplats till allsvenskan lever i allra högsta grad.

Mannen bakom succén är den tidigare Degerfors-tränaren Andreas ”Adde” Holmberg, 41. Coachen, som var med och lyfte upp ”Degen” till allsvenskan 2021, har varit Öis-tränare sedan inför fjolårssäsongen, och nyligen kritade han på ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig hela vägen till slutet av säsongen 2028.

– Jag känner ett jätteförtroende för dem (Öis, reds. anm.). Jag tror också att de vet var de har mig, att jag verkligen brinner för det här och brinner för föreningen. Det har varit väldigt enkelt för mig att ta till mig den här föreningen och få den rakt in i hjärtat, säger han i en lång intervju med FotbollDirekt.

Andreas Holmberg. Foto: Bildbyrån

”Snäppet större”

Hur stort hade det varit för Öis att ta sig tillbaka till allsvenskan?

– Det hade varit väldigt, väldigt stort. Det är en slumrande jätte och alla går bara och väntar på att vi ska komma tillbaka till allsvenskan.

Hur stort hade det varit för dig personligen?

– Jättestort. Nästan större än när jag gick upp med Degerfors.

Varför?

– Jag känner att det är en ännu större klubb. Många bryr sig så himla mycket. Det känns snäppet större.