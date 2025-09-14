Uddenäs första mål i Öster: ”Otroligt skönt”

En målrik första halvlek i Smålandsderbyt.

Östers Oscar Uddenäs stod för matchens första mål och sitt första i Öster-tröjan

– Det har tagit sin tid, säger han till HBO Max.

Smålandsderbyt mellan Östers IF och IFK Värnamo har bjudit på fyra mål i den första halvleken. Det står 2–2 efter att Öster först tagit ledningen, genom Oscar Uddenäs efter bara 14 minuter, som sedan Värnamo vände snabbt till 1–2. Detta efter två mål av Kai Meriluoto.

Målet av Uddenäs var hans första i Öster sedan han skrev på i våras.

– Det har tagit sin tid men det är otroligt skönt så det är bara att gå ut och vinna denna matchen nu, säger han i halvlek till HBO Max och förklarar målet:

– Jag går ner i tempo men hittar en öppning, har haft några matcher där den inte går in och nu studsar den rätt så det är skönt.

Samtidigt är han inte nöjd med de två mål som Växjöklubben släppt in i de första 45.

– Det svänger mycket, vi hamnar mycket lågt i början vilket är okej. Vi släpper in för enkla mål tycker jag.

Det står 2–2. Matchen pågår.