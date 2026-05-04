Uppgifter: Basel intresserade av Häckens stjärnskott

Abdoulaye Doumbia har varit en av BK Häckens bästa spelare den här säsongen.

Enligt Africa Foot har schweiziska Basel utryckt intresse för mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Abdoulaye Doumbia anslöt till BK Häcken så sent som i november från ASEC Mimosas i Elfenbenskusten. I indelningen av årets allsvenska har det blivit fem starter för 18-åringen.

Det har varit tillräckligt för att andra klubbar ska börjat nosa på mittfältaren. Spelare själv har dock avfärdat alla ryktena så här långt.

Enligt Africa Foot ska ytterligare en klubb nu finnas med i leken. Det rör sig om den schweiziska storklubben FC Basel, som ska ha visat konkret intresse för Doumbia.

Samma uppgifter skriver dock att BK Häcken har avfärdat klubbens intresse och menat på att mittfältaren inte är till salu i dagsläget.