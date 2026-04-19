Uppgifter: Flera klubbar vill ha Doumbia – Häcken kan sälja

Abdoulaye Doumbia kan lämna BK Häcken.

Enligt Aftonbladet är det flera klubbar som är intresserade.

Abdoulaye Doumbia anslöt till BK Häcken från ivorianska ASEC Mimosas i november. I den allsvenska uppstarten har mittfältaren startat båda klubbens inledande matcher.

Redan nu är mittfältaren flyttryktad. Enligt Aftonbladet scoutar ett flertal utländska klubbar 18-åringen.

Franska Rennes, Strasbourg och Nice är några av klubbarna som har hört sig för till Häcken angående en värvning, samtidigt som onämnda klubbar i Bundesliga även uppges vara intresserade.

Enligt tidningen lär det komma bud på Doumbia redan till sommaren.