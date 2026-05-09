Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Berglund blir sportchef i Malmö FF

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Philip Berglund är chefsscout i Hammarby.
Nu kommer uppgifter från Expressen att han blir ny sportchef i Malmö FF.

Inför årets säsong i allsvenskan så återvände Philip Berglund till Hammarby efter att ha varit sportchef i BP. Då fick han rollen som chefsscout.

Tidigare i år kom det uppgifter om att Philip Berglund skulle vara aktuell som sportchef för Malmö FF men Berglund tackade nej.

Enligt nya uppgifter från Expressen kommer Berglund nu att bli sportchef i Malmö FF. Enligt uppgifterna ska en överenskommelse vara gjord.

Vid årsskiftet lämnade Daniel Andersson rollen som sportchef i Malmö FF och fick i stället titeln fotbollschef.

