Uppgifter: Berglund blir sportchef i Malmö FF

Philip Berglund är chefsscout i Hammarby.

Nu kommer uppgifter från Expressen att han blir ny sportchef i Malmö FF.

Inför årets säsong i allsvenskan så återvände Philip Berglund till Hammarby efter att ha varit sportchef i BP. Då fick han rollen som chefsscout.

Tidigare i år kom det uppgifter om att Philip Berglund skulle vara aktuell som sportchef för Malmö FF men Berglund tackade nej.

Enligt nya uppgifter från Expressen kommer Berglund nu att bli sportchef i Malmö FF. Enligt uppgifterna ska en överenskommelse vara gjord.

Vid årsskiftet lämnade Daniel Andersson rollen som sportchef i Malmö FF och fick i stället titeln fotbollschef.