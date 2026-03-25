Uppgifter: DIF-talang ombedd att lämna

Kalipha Jawla har fått ökad konkurans i Djurgårdens anfall.

Nu vill klubben att 19-åringen hittar en ny klubb, enligt Fotbollskanalen.

Djurgården har under dagen kunnat offentliggöra att Joel Asoro återvänder till klubben. Samtidigt är en annan anfallare på väg ut.

Enligt Fotbollskanalen ska Djurgården ha haft ett möte med den unga forwarden där han ska ha uppmanats att hitta en ny klubb. Det ska enligt uppgifter finnas intresse från Nordic United.

Kalipha Jawla har totalt spelat sex tävlingsmatcher för Djurgården. Under sin tid i klubben har han avrit utlånad till Utsikten, Östersund och FC Stockholm.