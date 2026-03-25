Ryktas klar för Djurgården: ”Jag har hört mycket”

Han har hållit i gång med Djurgården senaste dagarna och enligt Sportbladet kommer Joel Asoro att skriva på för klubben inom kort.

Jani Honkavaara är kryptisk när FD frågar om det blir en comeback i blårandigt.

– Han är en intressant person och spelare, men jag kan inte säga något om det det, säger tränaren.

Joel Asoro kom till Djurgården inför 2021 års allsvenska och var en mycket tongivande spelare fram till att han sommaren 2023 lämnade för franska Metz.

Nu har anfallaren uppgetts vara aktuell för en comeback då han på sistone tränat med Dif.

I dag kommer Sportbladet med uppgifter om att Asoro lånas in till Djurgården och att det hela väntas bli officiellt inom kort.

Tränaren Jani Honkavaara som som själv inte haft Asoro som spelare vill inte sia om speedkulan kommer vara en del av Djurgården när laget spelar allsvensk premiär nästa helg.

– Jag kan inte säga något om det, säger Honkavaara och bjuder på ett skratt.

Däremot är finländaren imponerad av 26-åringen.

– Han har tränat med oss och har jag har hört så mycket om honom. Jag har sett videos på honom och han är en intressant spelare. Vi får se vad som händer, säger tränaren som själv suttit ner i möten med Asoro.

– Han är en intressant person. Han har ett stort Djurgården-hjärta och klart han är en intressant spelare för oss.

Asoros kontrakt med Metz löper ut nästa sommar.