Uppgifter: MFF i kontakt med Hampus Andersson
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malmö FF fortsätter jakten på en ny sportchef.
Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har klubben nu tagit kontakt med Sarpsborgs sportchef Hampus Andersson.
Efter att Daniel Andersson lämnat sportchefsrollen för att bli fotbollschef arbetar Malmö FF intensivt med att hitta en ersättare.
Tidigare under lördagen stod det klart att Philip Berglund, i dag chefsscout i Hammarby IF, tackat nej till jobbet.
Nu riktas blickarna mot Norge. Enligt flera uppgifter till Fotbollskanalen har Malmö FF varit i kontakt med Sarpsborgs sportchef Hampus Andersson, som därmed seglat upp som ett aktuellt namn i processen.
Andersson har en bakgrund som scout i BK Häcken och tog 2023 klivet till norska Sarpsborg 08.
Tidigare i år har han även kopplats ihop med Djurgårdens IF, där han uppgavs vara en kandidat till att ersätta Bosse Andersson.
Den här artikeln handlar om: