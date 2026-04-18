Uppgifter: MFF i kontakt med Hampus Andersson

Malmö FF fortsätter jakten på en ny sportchef.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har klubben nu tagit kontakt med Sarpsborgs sportchef Hampus Andersson.

Foto: Bildbyrån

Efter att Daniel Andersson lämnat sportchefsrollen för att bli fotbollschef arbetar Malmö FF intensivt med att hitta en ersättare.

Tidigare under lördagen stod det klart att Philip Berglund, i dag chefsscout i Hammarby IF, tackat nej till jobbet.

Nu riktas blickarna mot Norge. Enligt flera uppgifter till Fotbollskanalen har Malmö FF varit i kontakt med Sarpsborgs sportchef Hampus Andersson, som därmed seglat upp som ett aktuellt namn i processen.

Andersson har en bakgrund som scout i BK Häcken och tog 2023 klivet till norska Sarpsborg 08.

Tidigare i år har han även kopplats ihop med Djurgårdens IF, där han uppgavs vara en kandidat till att ersätta Bosse Andersson.