Uppgifter: Peking bryter samarbetet med Sylvia
IFK Norrköping och IF Sylvia har samarbetet i över tio år.
Nu kan dock samarbetet vara på väg att brytas.
Detta rapporterar Norrköpings Tidningar.
IFK Norrköping och IF Sylvia har samarbetet sedan 2013.
Ett djupgående samarbete inleddes då och IFK Norrköping har bland annat pumpat in en hel del pengar i klubben, samtidigt som Peking-talanger kontinuerligt fått speltid i klubben.
Nu ser dock samarbetet ut att vara på väg att lida mot sitt slut.
Norrköpings Tidningar rapporterar att IFK Norrköping gått in med mellan 2,5 och 3,5 miljoner kronor i Sylvia varje år, denna kostnad uppges nu kännas för hög.
Samarbetet väntas därför inte förlängas efter den här säsongen enligt tidningen.
Detta förväntas meddelas till division 2-klubbens trupp imorgon.
– Det stämmer att vi kommer närvara på Sylvias ordinarie styrelsemöte i morgon. Vi har representanter i Sylvias styrelse, så per definition är vi alltid med, säger IFK:s klubbdirektör André Skagervik till NT.
