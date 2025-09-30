Uppgifter: Peking bryter samarbetet med Sylvia

IFK Norrköping och IF Sylvia har samarbetet i över tio år.

Nu kan dock samarbetet vara på väg att brytas.

Detta rapporterar Norrköpings Tidningar.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping och IF Sylvia har samarbetet sedan 2013.

Ett djupgående samarbete inleddes då och IFK Norrköping har bland annat pumpat in en hel del pengar i klubben, samtidigt som Peking-talanger kontinuerligt fått speltid i klubben.

Nu ser dock samarbetet ut att vara på väg att lida mot sitt slut.

Norrköpings Tidningar rapporterar att IFK Norrköping gått in med mellan 2,5 och 3,5 miljoner kronor i Sylvia varje år, denna kostnad uppges nu kännas för hög.

Samarbetet väntas därför inte förlängas efter den här säsongen enligt tidningen.

Detta förväntas meddelas till division 2-klubbens trupp imorgon.

– Det stämmer att vi kommer närvara på Sylvias ordinarie styrelsemöte i morgon. Vi har representanter i Sylvias styrelse, så per definition är vi alltid med, säger IFK:s klubbdirektör André Skagervik till NT.