”Väldigt viktig seger – grabbarna visar en otrolig moral”

Anes Mravac har varit tränare för Malmö FF i två dagar.

Under söndagen vann han sin första match med de Himmelsblå.

– Det är mycket som är nytt för oss och det såg inte perfekt ut alla stunder, säger han till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Det var i fredags som beskedet kom. Henrik Rydström fick sparken från Malmö FF och ersattes av Anes Mravac, fram till slutet av säsongen.

Två dagar efter att Mravac tillträdde sin nya tjänst väntade match mot IFK Värnamo hemma. Den skulle man vinna med 3-2, efter en mycket svängig historia. Efter matchen berättade den nya MFF-tränaren om sin syn på tillställningen.

– Jag är väldigt glad över segern här. Vi pratade innan matchen att vi hade haft en träning tillsammans och att många saker är nya för oss. Vi visste att det inte skulle se perfekt ut men oavsett vad som hände skulle vi fortsätta köra, säger Anes Mravac till HBO Max.

”Vi är i en svår situation”

– Jag tycker att grabbarna visar att det finns en otrolig moral i den här gruppen. Vi är i en svår situation, vi ligger under, lyckas ta oss tillbaka och lyckas ta ledningen igen. En väldigt viktig seger för oss och grabbarna visar vilken moral det finns i denna grupp, fortsatte han.

Vad gäller den intensiteten från Mravac nya lag menade han att den saknades till en början, men blev bättre ju längre matchen led.

– I den första halvleken, inte tillräckligt mycket alls. I andra halvlek tycker jag att vi går ut betydligt bättre. Sedan handlar det om att hitta perioder när vi ska gå och när vi ska hamna lite lägre och stänga lite ytor. Det är mycket som är nytt för oss och det såg inte perfekt ut alla stunder, men vi fortsätter att bygga vidare på den här väldigt starka segern, avslutar MFF-tränaren.