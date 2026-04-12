Var nära att lämna – Rinnes förvandling: ”Skriver att det är sjukt”

STOCKHOLM. I slutet av sommarfönstret var Jacob Rinne nära en återkomst till den saudiska ligan.

Men målvakten som då var petad av Jani Honkavaara blev kvar – och det är han glad för nu.

Mot Kalmar FF i hemmapremiären bar Rinne kaptensbindeln för sitt hjärtas klubb.

– Personligen är det jättestort, en ära. Mina kompisar skriver att det är sjukt, berättar Rinne för FotbollDirekt.

Sommaren 2024 skrev Jacob Rinne på för Djurgården, en flytt han drömt om sedan han var liten. Målvakten är en erkänd stor Dif-supporter men hade fram till flytten hem från Saudiarabien för snart två år sedan aldrig representerat sin favoritklubb.

Väl i Dif blev det inte alls som tänkt. Visserligen var han etta under såväl Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf som när Roberth Björknesjö agerade interim, men när Jani Honkavaara inför fjolårssäsongen tog över dröjde det inte länge förrän Rinne petades och i stället vaktade Filip Manojlovic målet under större delen i fjol.

Under sensommaren var Rinne nära en återkomst till den saudiska ligan, detta för att återigen få speltid. Men affären sprack och Rinne blev kvar.

Det kan han vara glad för nu. För efter att ha fått chansen i allsvenska premiären borta mot Gais där han blev matchens lirare i 1-0-viktorian fick han nu hemma mot KFF inte bara nytt förtroende mellan stolparna – han fick också bära kaptensbindeln.

– Det betyder sjukt mycket för mig. Ja, personligen är det här jättestort, det är en ära, säger Rinne som fick veta att han skulle vara kapten när han kom in i omklädningsrummet inför matchen.

– Putte (Djurgårdens materialare) sa att han inte hade hängt något fel. Jag fattade inte vad han menade först, säger Rinne och skrattar.

”Jag har varit djurgårdare länge”

Djurgården har en kaptensgrupp på fyra spelare: Adam Ståhl, Mikael Anderson, Jacob Stensson och Jacob Une – men då de två förstnämnda fortsatt är indisponibla för spel och såväl Stensson som Une var bänkade fick alltså Rinne förtroendet. Betyder det att Rinne är femtekapten i Honkavaaras hierarki?

– Jag vet inte, det kanske du har bättre koll på? säger Rinne skämtsamt innan han fortsätter berätta om stoltheten.

– Jag har varit djurgårdare länge och mina kompisar skriver att det är sjukt att jag får vara kapten, efter allt vi upplevde som yngre.

Gav bort bindeln till Une: ”Kände att jag inte längre kunde hålla den”

Djurgården vann matchen med 3-2 efter ett sent segermål från Kristian Lien.

Redan på fredag väntar ny hemmamatch inför storpublik då MFF gästar 3Arena.

Jacob Stensson och Jacob Une hoppade båda in i andra halvlek, men när Stensson byttes in hade Rinne kvar kaptensbindeln.

– Stensson sa att jag skulle behålla den, säger Rinne med ett leende som däremot när Une slängdes in i slutet gav bort den.

– Jag kände att jag inte längre kunde hålla den.

Hoppas du att de båda fortsatt bänkas mot MFF så att du blir kapten på nytt?

– Nej, det hoppas jag inte, men Jani kanske ger mig bindeln ändå, avslutar Rinne med ett ännu större leende.