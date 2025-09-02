STOCKHOLM. Shaquille Pinas har lämnat Hammarby för spel i saudiska Al-Kholood.

Då fick Frederik Winther vikariera på vänsterbacksplatsen i matchen mot Öster – och ta inspiration av sin tidigare lagkamrat.

– Jag har försökt att kolla mycket på vad han har gjort och försökt att ta till mig de delarna, säger Winther till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys förlust mot IK Sirius byttes till en 4-0-seger hemma mot Öster inför landslagsuppehållet. Detta med fyra olika målskyttar för ett Hammarby där mittbacken Frederik Winther fick spela ute till vänster i backlinjen.

– Det var skönt med en vinst och att få studsa tillbaka med en vinst hemma, säger Frederik Winther till FotbollDirekt.

Matchen var den danske mittbackens andra som vikarierande vänsterback, och denna gång kändes det mer bekvämt än den första.

– Ja. Nu var det väl andra gången jag spelade där. Idag kändes det bra och jag känner mig bekväm där ute.

Du blev inte förvånad när Hellberg sade att du skulle spela där igen?

– Nej, han har pratat lite om det innan också. Nu har jag också spelat mycket mittback men jag visste liksom att han också har tänkt att jag kan spela på den positionen. Så nej, jag var inte förvånad över att han sade att jag skulle spela där.

Att Frederik Winther fick utgå från vänster mot Öster var kanske inte förvånande. Detta med tanke på att den annars givna vänsterbacken, Shaquille Pinas, såldes till saudiska Al-Kholood samma dag som Hammarby tog emot Växjö-laget på 3Arena.

Även om Pinas inte fanns med på planen under söndagen fanns åtminstone delar av honom det – som Winther har tagit inspiration av.

”Har mycket, mycket att jobba på”

– Mycket faktiskt. Jag har kollat mycket på honom även om jag inte har spelat där. Jag har sett honom spela och faktiskt tagit mycket inspiration av honom. Jag tycker att han gjorde den rollen på den positionen jätte-jättebra och var enormt viktig för vårt spel. Jag har försökt att kolla mycket på vad han har gjort och försökt att ta till mig de delarna men också lägga till mina egna saker. Men jag har helt klart tagit mycket inspiration från honom.

Den saudiflyktande Pinas var en tämligen offensiv vänsterspringare i Hammarby. Frederik Winther är skolad som mittback. Däremot syntes dansken, vid ett par tillfällen, kombinera sig fram med Bajens offensiva pjäser på motståndarens planhalva.

– Alltså. På den positionen blir det lite lättare att i alla fall vara lite mer offensiv. Jag gillar att spela fotboll och att spela med bollen. Det är också roligt att kunna kombinera på det sättet, det kan man inte göra på samma sätt när man är mittback. Jag tycker fortfarande, om jag ska fortsätta i den rollen, att jag kan jobba mycket, mycket på.

Kände du dig bekväm när du kom upp i de offensiva lägena?

– Eh, ja! Det är lite annorlunda att spela offensivt där, för man kommer inte helt i samma positioner. Det är länge sedan jag var i den positionen och det kanske kommer att ta lite tid för att veta hur man ska göra i olika lägen. Det är mycket att kolla på video och träna på fortfarande, avslutar Frederik Winther.