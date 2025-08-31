Officiellt: Pinas lämnar Hammarby

Shaquille Pinas lämnar Hammarby.

Ytterbacken går till saudiska Al-Kholood.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har gjort klart med saudiska Al-Kholood om en affär med Shaquille Pinas. Vänsterbacken har skrivit på sitt personliga avtal med den saudiska klubben.

– Det är tre år sedan jag kom till klubben, och det har verkligen varit tre magiska år. Jag har uppskattat stödet från alla supportrar, hemma som borta har vi alltid haft vår tolfte spelare. Ni har varit fantastiska och jag har njutit varje sekund, säger Shaquille Pinas på klubbens hemsida.

Sportchefen Mikael Hjelmberg:

Shaquille satt som bekant på utgående kontrakt och har varit tydlig gentemot oss att han velat lämna Hammarby under det här fönstret. Vi har haft en ärlig och öppen dialog om situationen och kommit fram till att det bästa för alla parter är att skiljas från varandra. ”Shaq” har varit en värdefull spelare för oss som vi är glada att ha fått jobba med i Hammarby, och vi tackar honom för hans insatser i Bajentröjan och önskar honom lycka till, säger han.

Pinas anslöt till Hammarby från Ludogorets 2022 och står noterad för sju mål och sju assist på 102 matcher för klubben.