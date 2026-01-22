Vill inte utmana Une: ”Kommer leda oavsett”

Daniel Stensson bar kaptensbindeln i andra halvlek mot BP i Djurgårdens första träningsmatch för säsongen.

En ledarroll i favoritklubben är inget som han har något emot.

– Jag kommer leda laget oavsett om jag har bindeln eller inte, säger stockholmaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Vice-kapten Marcus Danielsson tillhör inte längre Djurgården då kontraktet löpte ut vid årsskiftet. När ordinarie kapten Jacob Une byttes ut i paus i årets första träningsmatch mot BP var det Daniel Stensson, inbytt till den andra halvleken, som i stället bar kaptensbindeln.

– Det kändes jättebra så klart. Det är inget man tänker på supermycket under match men klart det är speciellt att vara kapten för min klubb. Det är alltid en ära att vara det, säger 28-åringen.

Stensson är djurgårdare sedan barnsben och att då få leda sina mannar på planen faller sig extra naturligt. Han var lagkapten i det IK Sirius som han lämnade för Dif sommaren 2024 och även om han inte skulle ha bindeln runt armen i år kommer han ändå vara en ledare på och utanför plan.

– Une är vår kapten för tillfället och vi alla står bakom honom. Jag kommer leda laget oavsett om jag har bindeln eller inte, själva bindeln spelar mindre roll, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Skrattar till kring intervjun med tvillingbrodern Jacob

Stenssons tvillingbror Jacob Stensson lämnade i dagarna IK Brage för ett utlandsäventyr på Island och Djurgårdens mittfältare är glad.

– Jättekul för honom. Han kände sig ganska klar i Brage efter fyra år och det blir kul med ett äventyr nu för honom där laget (Vestri) ska kvala till Europa League då de vann cupen. Så det blir väldigt spännande och förhoppningsvis åker jag dit i sommar när det är lite ljusare där.

Inför årets superetta intervjuades Jacob Stensson av FotbollDirekt där han svarade på frågor om livet utanför planen i Borlänge, som han inte beskrev som speciellt glamouröst utan som ”en mörk scen”.

Daniel Stensson skrattar när intervjun med tvillingbrodern kommer på tal.

– Men han stack ju hem till Stockholm så fort han kunde… Han kommer väl inte sakna Borlänge men däremot laget och grabbarna, säger Stensson och tillägger:

– På Island är nog naturen lite bättre dock.